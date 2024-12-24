Рейтинг@Mail.ru
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 24.12.2024 (обновлено: 22:46 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/merkuris-1991111846.html
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО
Военное положение Украины приобретает признаки катастрофы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:34:00+03:00
2024-12-24T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
youtube
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Военное положение Украины приобретает признаки катастрофы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube."Катастрофическая картина. Множатся сообщения о том, что украинские войска все больше деморализованы. &lt;…&gt; Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Украинские атаки и контратаки все безуспешны", — сказал он.Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.Газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
https://ria.ru/20241224/ritter-1991101499.html
https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991057456.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, youtube, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, YouTube, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО

Меркурис: ситуация на Украине становится похожей на катастрофу

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Военное положение Украины приобретает признаки катастрофы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.
"Катастрофическая картина. Множатся сообщения о том, что украинские войска все больше деморализованы. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Украинские атаки и контратаки все безуспешны", — сказал он.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине
Вчера, 20:25
Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.
Газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Оторван от реальности". В США задались вопросом, что движет Зеленским
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныYouTubeМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала