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"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО
Военное положение Украины приобретает признаки катастрофы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:34:00+03:00
2024-12-24T22:34:00+03:00
2024-12-24T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Военное положение Украины приобретает признаки катастрофы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube."Катастрофическая картина. Множатся сообщения о том, что украинские войска все больше деморализованы. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Украинские атаки и контратаки все безуспешны", — сказал он.Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.Газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
https://ria.ru/20241224/ritter-1991101499.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, YouTube, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО
Меркурис: ситуация на Украине становится похожей на катастрофу