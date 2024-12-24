https://ria.ru/20241224/merkuris-1990963050.html

На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом

На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом - РИА Новости, 24.12.2024

На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин может встретиться с будущим главой США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с будущим главой США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться", — сказал он.Аналитик добавил, что Трамп хочет увидеться с Путиным как можно скорее после вступления на пост президента США.В декабре Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

https://ria.ru/20241223/zvonok-1990761921.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп