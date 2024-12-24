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На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 24.12.2024 (обновлено: 11:58 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/merkuris-1990963050.html
На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом
На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом - РИА Новости, 24.12.2024
На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом
Президент России Владимир Путин может встретиться с будущим главой США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:29:00+03:00
2024-12-24T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с будущим главой США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться", — сказал он.Аналитик добавил, что Трамп хочет увидеться с Путиным как можно скорее после вступления на пост президента США.В декабре Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом

Меркурис заявил, что встреча Путина с Трампом может состояться в конце января

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с будущим главой США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться", — сказал он.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп некорректно процитировал Путина, говоря об Украине
23 декабря, 09:42
Аналитик добавил, что Трамп хочет увидеться с Путиным как можно скорее после вступления на пост президента США.
В декабре Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Два сообщения": в США раскрыли, что Трамп должен сказать Путину
23 декабря, 04:44
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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