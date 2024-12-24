https://ria.ru/20241224/medvedev-1991036160.html

Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе

Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ посетил госпиталь ветеранов войн, где... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:04:00+03:00

2024-12-24T16:04:00+03:00

2024-12-24T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ посетил госпиталь ветеранов войн, где вручил шестерым участникам специальной военной операции госнаграды. "Хочу пожелать вам всем здоровья, поблагодарить за исполнение воинского долга. Часть присутствующих - это мои ровесники или чуть младше, тем не менее, вы откликнулись на призыв Родины, пошли воевать. Большое вам спасибо за то, что вы сделали", - сказал Медведев и вручил награды. Видео опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991029449.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев