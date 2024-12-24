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Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/medvedev-1991036160.html
Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе
Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ посетил госпиталь ветеранов войн, где... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:04:00+03:00
2024-12-24T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ посетил госпиталь ветеранов войн, где вручил шестерым участникам специальной военной операции госнаграды. "Хочу пожелать вам всем здоровья, поблагодарить за исполнение воинского долга. Часть присутствующих - это мои ровесники или чуть младше, тем не менее, вы откликнулись на призыв Родины, пошли воевать. Большое вам спасибо за то, что вы сделали", - сказал Медведев и вручил награды. Видео опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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общество, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе

Медведев вручил госнаграды шестерым участникам СВО, проходящим лечение в Уфе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев вручает боевую награду участнику СВО во время посещения Центра медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
Дмитрий Медведев вручает боевую награду участнику СВО во время посещения Центра медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев вручает боевую награду участнику СВО во время посещения Центра медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ посетил госпиталь ветеранов войн, где вручил шестерым участникам специальной военной операции госнаграды.
«
"Хочу пожелать вам всем здоровья, поблагодарить за исполнение воинского долга. Часть присутствующих - это мои ровесники или чуть младше, тем не менее, вы откликнулись на призыв Родины, пошли воевать. Большое вам спасибо за то, что вы сделали", - сказал Медведев и вручил награды.
Видео опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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