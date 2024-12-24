Медведев вручил госнаграды участникам СВО, проходящим лечение в Уфе
Медведев вручил госнаграды шестерым участникам СВО, проходящим лечение в Уфе
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев вручает боевую награду участнику СВО во время посещения Центра медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
Дмитрий Медведев вручает боевую награду участнику СВО во время посещения Центра медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ посетил госпиталь ветеранов войн, где вручил шестерым участникам специальной военной операции госнаграды.
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"Хочу пожелать вам всем здоровья, поблагодарить за исполнение воинского долга. Часть присутствующих - это мои ровесники или чуть младше, тем не менее, вы откликнулись на призыв Родины, пошли воевать. Большое вам спасибо за то, что вы сделали", - сказал Медведев и вручил награды.
Видео опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".