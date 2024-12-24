https://ria.ru/20241224/medvedev-1990984123.html

Медведев прибыл в Уфу

Медведев прибыл в Уфу - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев прибыл в Уфу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:09:00+03:00

2024-12-24T13:09:00+03:00

2024-12-24T15:02:00+03:00

политика

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уфа

дмитрий медведев

игорь комаров

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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба главы Башкирии. "В Уфу прибыл заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В аэропорту города его встретили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в сообщении. В столице региона заместитель председателя Совбеза страны посетит ряд социальных объектов, а также ознакомится с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html

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политика, россия, уфа, дмитрий медведев, игорь комаров, радий хабиров, единая россия