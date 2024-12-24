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Медведев прибыл в Уфу - РИА Новости, 24.12.2024
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13:09 24.12.2024 (обновлено: 15:02 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/medvedev-1990984123.html
Медведев прибыл в Уфу
Медведев прибыл в Уфу - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев прибыл в Уфу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:09:00+03:00
2024-12-24T15:02:00+03:00
политика
россия
уфа
дмитрий медведев
игорь комаров
радий хабиров
единая россия
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба главы Башкирии. "В Уфу прибыл заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В аэропорту города его встретили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в сообщении. В столице региона заместитель председателя Совбеза страны посетит ряд социальных объектов, а также ознакомится с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html
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политика, россия, уфа, дмитрий медведев, игорь комаров, радий хабиров, единая россия
Политика, Россия, Уфа, Дмитрий Медведев, Игорь Комаров, Радий Хабиров, Единая Россия
Медведев прибыл в Уфу

Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с мерами поддержки участников СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Уфы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Уфы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Уфы
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Уфу прибыл заместитель председателя Совета безопасности страны, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В аэропорту города его встретили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в сообщении.
В столице региона заместитель председателя Совбеза страны посетит ряд социальных объектов, а также ознакомится с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, добавили в пресс-службе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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ПолитикаРоссияУфаДмитрий МедведевИгорь КомаровРадий ХабировЕдиная Россия
 
 
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