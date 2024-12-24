https://ria.ru/20241224/medvedchuk-1990961032.html

Медведчук попросил Бельгию организовать уголовное преследование Зеленского

Медведчук попросил Бельгию организовать уголовное преследование Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024

Медведчук попросил Бельгию организовать уголовное преследование Зеленского

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Владимира Зеленского подкупить премьера Словакии Роберта Фицо он... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:16:00+03:00

2024-12-24T11:16:00+03:00

2024-12-24T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Владимира Зеленского подкупить премьера Словакии Роберта Фицо он обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование главы киевского режима, его заявление опубликовали на сайте движения. "Прошу организовать уголовное преследование гражданина Украины В. Зеленского 25 января 1978 года рождения, срок полномочий президента Украины которого истек 20 мая 2024 года, в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Королевства Бельгия за преступление, предусмотренное §2 статьи 246, статьей 247 Уголовного кодекса Бельгии", — указано в тексте обращения, попавшего в распоряжение РИА Новости.Как отметил Медведчук, этот скандал раскрывает все коррупционное нутро киевского режима. "Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками. Зеленский искренне считает, что Роберт Фицо такой же коррупционер, как и он, и что его совершенно не оскорбит рекордная — думаю, не только в Европе — взятка и он согласится", — указал председатель совета движения. Медведчук добавил, что решил обратиться в Федеральную прокуратуру Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции. Он напомнил ведомству, что Фицо публично рассказал о предложении главы киевского режима, но отказался от участия в коррупционной схеме. Как отметил Медведчук, действия Зеленского, согласно Уголовному кодексу Бельгии, считаются "активной коррупцией" — прямым или косвенным предложением имущественных или неимущественных благ, чтобы добиться от власти каких-либо действий или бездействия. Если взяточничество, упомянутое в статьях УК, касается лица, занимающего государственную должность в иностранном государстве, это считается отягощающим обстоятельством. Председатель совета движения добавил, что ратификация Конвенции ООН против коррупции 25 сентября 2008 года создала правовую основу для уголовного преследования Зеленского из-за предложения им взятки Фицо. При этом, согласно УК королевства, преступление, совершенное на территории страны ее подданными или иностранцами, наказывается в соответствии с положениями бельгийского законодательства, а федеральная прокуратура осуществляет уголовное производство по преступлениям, имеющим международное значение. В соответствии с этим предложение Зеленским взятки Фицо, совершенное в столице королевства Брюсселе, безусловно, имеет международное значение и подлежит расследованию Федеральной прокуратурой Бельгии как международная активная коррупция, заключил Медведчук.

https://ria.ru/20241216/medvedchuk-1989395131.html

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html

https://ria.ru/20241223/makgovern-1990898998.html

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