Медведчук попросил Бельгию организовать уголовное преследование Зеленского
Медведчук заявил на Зеленского в бельгийскую прокуратуру за попытку подкупа Фицо
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Владимира Зеленского подкупить премьера Словакии Роберта Фицо он обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование главы киевского режима, его заявление опубликовали на сайте движения.
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"Прошу организовать уголовное преследование гражданина Украины В. Зеленского 25 января 1978 года рождения, срок полномочий президента Украины которого истек 20 мая 2024 года, в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Королевства Бельгия за преступление, предусмотренное §2 статьи 246, статьей 247 Уголовного кодекса Бельгии", — указано в тексте обращения, попавшего в распоряжение РИА Новости.
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На прошлой неделе Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Братиславы со вступлением Украины в НАТО. Премьер Словакии подчеркнул, что отказался от предложения.
Как отметил Медведчук, этот скандал раскрывает все коррупционное нутро киевского режима.
"Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками. Зеленский искренне считает, что Роберт Фицо такой же коррупционер, как и он, и что его совершенно не оскорбит рекордная — думаю, не только в Европе — взятка и он согласится", — указал председатель совета движения.
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Медведчук добавил, что решил обратиться в Федеральную прокуратуру Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции. Он напомнил ведомству, что Фицо публично рассказал о предложении главы киевского режима, но отказался от участия в коррупционной схеме.
Как отметил Медведчук, действия Зеленского, согласно Уголовному кодексу Бельгии, считаются "активной коррупцией" — прямым или косвенным предложением имущественных или неимущественных благ, чтобы добиться от власти каких-либо действий или бездействия. Если взяточничество, упомянутое в статьях УК, касается лица, занимающего государственную должность в иностранном государстве, это считается отягощающим обстоятельством.
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Председатель совета движения добавил, что ратификация Конвенции ООН против коррупции 25 сентября 2008 года создала правовую основу для уголовного преследования Зеленского из-за предложения им взятки Фицо. При этом, согласно УК королевства, преступление, совершенное на территории страны ее подданными или иностранцами, наказывается в соответствии с положениями бельгийского законодательства, а федеральная прокуратура осуществляет уголовное производство по преступлениям, имеющим международное значение.
В соответствии с этим предложение Зеленским взятки Фицо, совершенное в столице королевства Брюсселе, безусловно, имеет международное значение и подлежит расследованию Федеральной прокуратурой Бельгии как международная активная коррупция, заключил Медведчук.
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