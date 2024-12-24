https://ria.ru/20241224/mediki-1991027988.html

Медведев поблагодарил военных медиков

Медведев поблагодарил военных медиков - РИА Новости, 24.12.2024

Медведев поблагодарил военных медиков

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российских медиков, которые ставят на ноги военнослужащих, в частности, бойцов СВО, отметив, что это... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:37:00+03:00

2024-12-24T15:37:00+03:00

2024-12-24T16:04:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российских медиков, которые ставят на ноги военнослужащих, в частности, бойцов СВО, отметив, что это благородный труд, который требует самоотдачи. Ранее Медведев прибыл в Уфу, где посетил госпиталь, в котором проходят лечение российские военнослужащие-участники СВО. "Хотел бы еще поблагодарить и медиков, которые ставят на ноги воинов. Это благородный труд, который требует и профессионализма, и ответственности, и самоотдачи. Большое им спасибо за эту работу", - сказал Медведев в Уфе на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе. Зампред Совбеза РФ добавил, что от посещения медицинского учреждения у него остались позитивные впечатления, в частности, от работы персонала и уровня укомплектованности госпиталя. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241224/medvedev-1991031862.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий медведев