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Медведев поблагодарил военных медиков - РИА Новости, 24.12.2024
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15:37 24.12.2024 (обновлено: 16:04 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/mediki-1991027988.html
Медведев поблагодарил военных медиков
Медведев поблагодарил военных медиков - РИА Новости, 24.12.2024
Медведев поблагодарил военных медиков
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российских медиков, которые ставят на ноги военнослужащих, в частности, бойцов СВО, отметив, что это... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:37:00+03:00
2024-12-24T16:04:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российских медиков, которые ставят на ноги военнослужащих, в частности, бойцов СВО, отметив, что это благородный труд, который требует самоотдачи. Ранее Медведев прибыл в Уфу, где посетил госпиталь, в котором проходят лечение российские военнослужащие-участники СВО. "Хотел бы еще поблагодарить и медиков, которые ставят на ноги воинов. Это благородный труд, который требует и профессионализма, и ответственности, и самоотдачи. Большое им спасибо за эту работу", - сказал Медведев в Уфе на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе. Зампред Совбеза РФ добавил, что от посещения медицинского учреждения у него остались позитивные впечатления, в частности, от работы персонала и уровня укомплектованности госпиталя. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил военных медиков

Медведев поблагодарил военных медиков, которые ставят на ноги военнослужащих

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота российских военных медиков
Работа российских военных медиков - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа российских военных медиков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российских медиков, которые ставят на ноги военнослужащих, в частности, бойцов СВО, отметив, что это благородный труд, который требует самоотдачи.
Ранее Медведев прибыл в Уфу, где посетил госпиталь, в котором проходят лечение российские военнослужащие-участники СВО.
«
"Хотел бы еще поблагодарить и медиков, которые ставят на ноги воинов. Это благородный труд, который требует и профессионализма, и ответственности, и самоотдачи. Большое им спасибо за эту работу", - сказал Медведев в Уфе на совещании о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе.
Зампред Совбеза РФ добавил, что от посещения медицинского учреждения у него остались позитивные впечатления, в частности, от работы персонала и уровня укомплектованности госпиталя. Видеозапись его выступления опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев проводит в Уфе совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Медведев поблагодарил военных за службу и исполнение воинского долга
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