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Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику, выжившей при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/medal-1991039448.html
Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику, выжившей при атаке ВСУ
Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику, выжившей при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024
Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику, выжившей при атаке ВСУ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику скорой помощи Дарье Конновой, выжившей при атаке ВСУ в приграничье,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:19:00+03:00
2024-12-24T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику скорой помощи Дарье Конновой, выжившей при атаке ВСУ в приграничье, фельдшер и водитель, которые были с Дарьей, награждены этой наградой посмертно. Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о 25-летнем враче Курской областной станции скорой медицинской помощи Дарье Конновой, которая, по его словам, стала первой студенткой в стране, удостоенной медали Луки Крымского. Награды она удостоена за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. "От имени главы государства вручил сегодня Дарье заслуженную награду", - написал Хинштейн. По данным врио губернатора, 6 августа вместе с коллегами Дарья отправилась на вызов в приграничье, чтобы эвакуировать пострадавших после обстрелов ВСУ людей. Хинштейн подчеркнул: молодая врач понимала, насколько это опасно, но иначе было нельзя. На подъезде к Судже, куда в тот момент прорывались ВСУ, машина скорой попала под удары дронов. Дарья выжила, но получила тяжёлые ранения – осколочные повреждения, черепно-мозговую травму. Фельдшер и водитель, которые были с Дарьей, погибли на месте, они награждены медалью Луки Крымского посмертно. "Мне было очень приятно познакомиться с такой героической и позитивной девушкой. Поговорили о том, почему она решила стать врачом, о ее планах на жизнь. Сейчас Дарья заканчивает ординатуру. Надеюсь, она останется работать в нашем регионе: такие люди - пример для других", - подчеркнул врио губернатора. По его словам, Дарья проходит лечение и восстанавливается. Говорит, что очень скучает по работе и обязательно вернется работать на станцию скорой помощи: и в память о погибших товарищах, и потому, что окончательно убедилась, насколько важна и нужна ее профессия, отметил Хинштейн. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241223/rylsk-1990859518.html
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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику, выжившей при атаке ВСУ

Хинштейн вручил медаль медику Конновой, выжившей при атаке ВСУ в Курской области

© Фото : правительство Курской областиВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручает медаль Луки Крымского медику скорой помощи Дарье Конновой
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручает медаль Луки Крымского медику скорой помощи Дарье Конновой - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : правительство Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручает медаль Луки Крымского медику скорой помощи Дарье Конновой
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КУРСК, 24 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику скорой помощи Дарье Конновой, выжившей при атаке ВСУ в приграничье, фельдшер и водитель, которые были с Дарьей, награждены этой наградой посмертно.
Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о 25-летнем враче Курской областной станции скорой медицинской помощи Дарье Конновой, которая, по его словам, стала первой студенткой в стране, удостоенной медали Луки Крымского. Награды она удостоена за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
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"От имени главы государства вручил сегодня Дарье заслуженную награду", - написал Хинштейн.
По данным врио губернатора, 6 августа вместе с коллегами Дарья отправилась на вызов в приграничье, чтобы эвакуировать пострадавших после обстрелов ВСУ людей. Хинштейн подчеркнул: молодая врач понимала, насколько это опасно, но иначе было нельзя. На подъезде к Судже, куда в тот момент прорывались ВСУ, машина скорой попала под удары дронов. Дарья выжила, но получила тяжёлые ранения – осколочные повреждения, черепно-мозговую травму. Фельдшер и водитель, которые были с Дарьей, погибли на месте, они награждены медалью Луки Крымского посмертно.
"Мне было очень приятно познакомиться с такой героической и позитивной девушкой. Поговорили о том, почему она решила стать врачом, о ее планах на жизнь. Сейчас Дарья заканчивает ординатуру. Надеюсь, она останется работать в нашем регионе: такие люди - пример для других", - подчеркнул врио губернатора.
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По его словам, Дарья проходит лечение и восстанавливается. Говорит, что очень скучает по работе и обязательно вернется работать на станцию скорой помощи: и в память о погибших товарищах, и потому, что окончательно убедилась, насколько важна и нужна ее профессия, отметил Хинштейн.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаАлександр ХинштейнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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