Рейтинг@Mail.ru
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом - РИА Новости, 24.12.2024
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом
Оперштаб Кубани объяснил найденные в песке анапского поселка Джемет мешки с грунтом, загрязненным мазутом, неосторожной работой тяжелой техники. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:10:00+03:00
2024-12-24T22:10:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990810258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc672ee20685746b5f8acba85f250be.jpg
КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Оперштаб Кубани объяснил найденные в песке анапского поселка Джемет мешки с грунтом, загрязненным мазутом, неосторожной работой тяжелой техники. Ранее в сети появилось видео, где люди в респираторах и комбинезонах на побережье откапывают наполненные грунтом мешки. Рядом с ямой стоят еще минимум 10 мешков, а женщина за кадром указывает на них и говорит, что их также откопали. В ряде Telegram-каналов, в частности Kub Mash, появилась информация о том, что мешки были найдены в анапском поселке Джемете. "О происшествии на пляже в поселке Джемете Анапы. Из-за неосторожной работы водителей тяжелой техники под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом", - говорится в сообщении оперштаба. Уточняется, что этот участок пляжа перепроверят с помощью техники, а с водителями проведут дополнительный инструктаж для недопущения подобных инцидентов в будущем. Власти также обратились с просьбой ко всем, участвующим в работах, при виде чего-то подобного, сообщить координатору волонтеров - такой человек есть на каждом участке работ. Или по телефону в единый контактный центр по вопросам ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html
анапа
керченский пролив
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990810258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2097b5a12ef34b9068519a4e5e3eff1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом

Оперштаб: мешки с мазутом закопали в анапском поселке Джемет по неосторожности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМазут, собранный в мешки волонтерами
Мазут, собранный в мешки волонтерами - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мазут, собранный в мешки волонтерами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Оперштаб Кубани объяснил найденные в песке анапского поселка Джемет мешки с грунтом, загрязненным мазутом, неосторожной работой тяжелой техники.
Ранее в сети появилось видео, где люди в респираторах и комбинезонах на побережье откапывают наполненные грунтом мешки. Рядом с ямой стоят еще минимум 10 мешков, а женщина за кадром указывает на них и говорит, что их также откопали. В ряде Telegram-каналов, в частности Kub Mash, появилась информация о том, что мешки были найдены в анапском поселке Джемете.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
Вчера, 08:00
«
"О происшествии на пляже в поселке Джемете Анапы. Из-за неосторожной работы водителей тяжелой техники под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что этот участок пляжа перепроверят с помощью техники, а с водителями проведут дополнительный инструктаж для недопущения подобных инцидентов в будущем.
Власти также обратились с просьбой ко всем, участвующим в работах, при виде чего-то подобного, сообщить координатору волонтеров - такой человек есть на каждом участке работ. Или по телефону в единый контактный центр по вопросам ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта
Вчера, 15:24
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала