Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом
Оперштаб: мешки с мазутом закопали в анапском поселке Джемет по неосторожности
Мазут, собранный в мешки волонтерами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Оперштаб Кубани объяснил найденные в песке анапского поселка Джемет мешки с грунтом, загрязненным мазутом, неосторожной работой тяжелой техники.
Ранее в сети появилось видео, где люди в респираторах и комбинезонах на побережье откапывают наполненные грунтом мешки. Рядом с ямой стоят еще минимум 10 мешков, а женщина за кадром указывает на них и говорит, что их также откопали. В ряде Telegram-каналов, в частности Kub Mash, появилась информация о том, что мешки были найдены в анапском поселке Джемете.
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"О происшествии на пляже в поселке Джемете Анапы. Из-за неосторожной работы водителей тяжелой техники под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что этот участок пляжа перепроверят с помощью техники, а с водителями проведут дополнительный инструктаж для недопущения подобных инцидентов в будущем.
Власти также обратились с просьбой ко всем, участвующим в работах, при виде чего-то подобного, сообщить координатору волонтеров - такой человек есть на каждом участке работ. Или по телефону в единый контактный центр по вопросам ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.