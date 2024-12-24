https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html

Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом

Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом - РИА Новости, 24.12.2024

Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом

Оперштаб Кубани объяснил найденные в песке анапского поселка Джемет мешки с грунтом, загрязненным мазутом, неосторожной работой тяжелой техники. РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T22:10:00+03:00

2024-12-24T22:10:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Оперштаб Кубани объяснил найденные в песке анапского поселка Джемет мешки с грунтом, загрязненным мазутом, неосторожной работой тяжелой техники. Ранее в сети появилось видео, где люди в респираторах и комбинезонах на побережье откапывают наполненные грунтом мешки. Рядом с ямой стоят еще минимум 10 мешков, а женщина за кадром указывает на них и говорит, что их также откопали. В ряде Telegram-каналов, в частности Kub Mash, появилась информация о том, что мешки были найдены в анапском поселке Джемете. "О происшествии на пляже в поселке Джемете Анапы. Из-за неосторожной работы водителей тяжелой техники под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом", - говорится в сообщении оперштаба. Уточняется, что этот участок пляжа перепроверят с помощью техники, а с водителями проведут дополнительный инструктаж для недопущения подобных инцидентов в будущем. Власти также обратились с просьбой ко всем, участвующим в работах, при виде чего-то подобного, сообщить координатору волонтеров - такой человек есть на каждом участке работ. Или по телефону в единый контактный центр по вопросам ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html

анапа

керченский пролив

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе