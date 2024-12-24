https://ria.ru/20241224/mazut-1991097352.html

Краснодар выделит средства для ликвидации последствий разлива мазута

Краснодар выделит средства для ликвидации последствий разлива мазута - РИА Новости, 24.12.2024

Краснодар выделит средства для ликвидации последствий разлива мазута

Краснодарский край выделит из своего бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию в Анапе последствий разлива мазута, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:52:00+03:00

2024-12-24T19:52:00+03:00

2024-12-24T19:57:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

краснодарский край

анапа

керченский пролив

вениамин кондратьев

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Краснодарский край выделит из своего бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию в Анапе последствий разлива мазута, сообщили в администрации региона."На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В 2024 году муниципалитету выделят 400 миллионов рублей, в 2025 году - еще 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что эти средства нужны для обеспечения всем необходимым при ликвидации ЧС, возникшей из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, прежде всего для вывоза загрязненного грунта и его утилизации с обеззараживанием на специализированных предприятиях. По оценке министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, объем грунта, который подлежит утилизации, может составить до 200 тысяч тонн.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241224/kuban-1991080989.html

https://ria.ru/20241223/mazut-1990843112.html

краснодарский край

анапа

керченский пролив

россия

черное море

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край, анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, черное море