Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары
Маркетплейсы хотят обязать рекомендовать российские аналоги иностранных брендов
Оптово-распределительный центр Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ в рамках законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях предлагает, в числе прочего, обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.
Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, речь идет о маркетинговых преференциях отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами.
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"Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность – и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара", - сказал Алиханов, комментируя законопроект.
При этом министр отметил, что в случае с маркетплейсами отсутствует "полочное пространство", количество товаров не ограничено, а принципы демонстрации товаров существенно отличаются от традиционной торговли.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.