https://ria.ru/20241224/marketpleysy-1991115689.html

Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары

Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары - РИА Новости, 24.12.2024

Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары

Минпромторг РФ в рамках законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях предлагает, в числе прочего, обязать маркетплейсы при поиске товара... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:57:00+03:00

2024-12-24T23:57:00+03:00

2024-12-24T23:57:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ в рамках законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях предлагает, в числе прочего, обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, речь идет о маркетинговых преференциях отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами. "Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность – и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара", - сказал Алиханов, комментируя законопроект. При этом министр отметил, что в случае с маркетплейсами отсутствует "полочное пространство", количество товаров не ограничено, а принципы демонстрации товаров существенно отличаются от традиционной торговли. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.

https://ria.ru/20241130/gosduma-1986590017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)