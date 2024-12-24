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Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары - РИА Новости, 24.12.2024
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23:57 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/marketpleysy-1991115689.html
Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары
Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары - РИА Новости, 24.12.2024
Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары
Минпромторг РФ в рамках законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях предлагает, в числе прочего, обязать маркетплейсы при поиске товара... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:57:00+03:00
2024-12-24T23:57:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ в рамках законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях предлагает, в числе прочего, обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, речь идет о маркетинговых преференциях отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами. "Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность – и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара", - сказал Алиханов, комментируя законопроект. При этом министр отметил, что в случае с маркетплейсами отсутствует "полочное пространство", количество товаров не ограничено, а принципы демонстрации товаров существенно отличаются от традиционной торговли. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Маркетплейсы хотят обязать продвигать российские товары

Маркетплейсы хотят обязать рекомендовать российские аналоги иностранных брендов

© РИА Новости / Максим БогодвидОптово-распределительный центр Ozon
Оптово-распределительный центр Ozon - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оптово-распределительный центр Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ в рамках законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях предлагает, в числе прочего, обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.
Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, речь идет о маркетинговых преференциях отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами.
«
"Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность – и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара", - сказал Алиханов, комментируя законопроект.
При этом министр отметил, что в случае с маркетплейсами отсутствует "полочное пространство", количество товаров не ограничено, а принципы демонстрации товаров существенно отличаются от традиционной торговли.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
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ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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