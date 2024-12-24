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Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве - РИА Новости, 24.12.2024
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20:24 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/magdeburg-1991101154.html
Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве
Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве - РИА Новости, 24.12.2024
Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве
Среди погибших в Магдебурге не было россиян, данные о пострадавших по-прежнему уточняются, сообщило журналистам посольство РФ в Германии. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:24:00+03:00
2024-12-24T20:24:00+03:00
в мире
германия
россия
саксония-анхальт
теракт в магдебурге
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Среди погибших в Магдебурге не было россиян, данные о пострадавших по-прежнему уточняются, сообщило журналистам посольство РФ в Германии. "Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются", - говорится в сообщении диппредставительства. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.
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в мире, германия, россия, саксония-анхальт, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Россия, Саксония-Анхальт, Теракт в Магдебурге
Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве

Посольство в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на месте ЧП в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на месте ЧП в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на месте ЧП в Магдебурге, Германия
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Среди погибших в Магдебурге не было россиян, данные о пострадавших по-прежнему уточняются, сообщило журналистам посольство РФ в Германии.
«
"Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются", - говорится в сообщении диппредставительства.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.
Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем, пишут СМИ
21 декабря, 06:10
 
В миреГерманияРоссияСаксония-АнхальтТеракт в Магдебурге
 
 
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