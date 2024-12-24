https://ria.ru/20241224/magdeburg-1991101154.html

Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве

Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве - РИА Новости, 24.12.2024

Среди погибших в Магдебурге россиян не было, заявили в посольстве

Среди погибших в Магдебурге не было россиян, данные о пострадавших по-прежнему уточняются, сообщило журналистам посольство РФ в Германии. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:24:00+03:00

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2024-12-24T20:24:00+03:00

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теракт в магдебурге

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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Среди погибших в Магдебурге не было россиян, данные о пострадавших по-прежнему уточняются, сообщило журналистам посольство РФ в Германии. "Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются", - говорится в сообщении диппредставительства. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. У него есть вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/terakt-1990558402.html

германия

россия

саксония-анхальт

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, саксония-анхальт, теракт в магдебурге