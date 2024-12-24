https://ria.ru/20241224/liksutov-1991021934.html

Ликсутов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 111 гектаров

Ликсутов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 111 гектаров - РИА Новости, 24.12.2024

Ликсутов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась на 111 гектаров

В состав особой экономической зоны "Технополис Москва" вошли четыре новые площадки в 2024 году, так общая площадь московской ОЭЗ превысила 390 гектаров, сообщил РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:20:00+03:00

2024-12-24T15:20:00+03:00

2024-12-24T15:20:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

поддержка бизнеса

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В состав особой экономической зоны "Технополис Москва" вошли четыре новые площадки в 2024 году, так общая площадь московской ОЭЗ превысила 390 гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он отметил, что в состав ОЭЗ вошли такие площадки, как: "Красная Пахра", "Толстопальцево", "Карачаровского механического завода" ("КМЗ") и "Хруничева".Решение о включении новых площадок в ОЭЗ "Технополис Москва" приняло Минэкономразвития России."Москва активно поддерживает индустриальный сектор, что позволяет наращивать и поддерживать технологический суверенитет. Центр притяжения высокотеха – особая экономическая зона "Технополис Москва", где выпускают передовые решения в сфере микроэлектроники, фармацевтики, косметологии, станкостроения и других перспективных направлениях. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем приоритетное внимание ОЭЗ Москвы. Уже сегодня ее площадь, благодаря интеграции новых площадок, превысила 390 гектаров", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что общая площадь промышленных и административных объектов московской ОЭЗ вырастет к 2030 году в 2,5 раза и составит 3,8 миллиона квадратных метров. Так, будет возможно локализовать еще больше инновационных компаний.Столица регулярно разрабатывает и совершенствует меры поддержки для предприятий. Они дают возможность развиваться, вести новые разработки, наращивать мощности, закупать передовое оборудование, открывать новые рабочие места с высокой заработной платой, а также вступать в коллаборации."Столичная ОЭЗ позволяет развивать эффективную систему коммуникации предприятий – компании в коллаборации могут разрабатывать и производить качественную продукцию для жителей города и страны. Так, "Технополис Москва" стала базовой площадкой для размещения межотраслевых кластеров, которые сегодня успешно функционируют. Вхождение новых площадок в состав особой экономической зоны города позволит сформировать новые точки для развития критически важных отраслей", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что предприятия, которые разместили в ОЭЗ производства, смогут получить статус резидента и пользоваться налоговыми преференциями.Так, предположительно, "КМЗ" станет базовой площадкой для развития кластера вертикального транспорта и лифтостроения. Это даст толчок к обеспечению технологического суверенитета в этой отрасли. Развитие данной территории предполагает размещение компаний лифтостроительной отрасли для производственной и научной кооперации, что поможет ускорить развитие лифтостроительной сферы, а также выйти на новый качественный уровень продукции.Планируется, что на площадке "Толстопальцево" локализуют кластер инновационных технологий в сфере строительства. На данный момент там работает первая очередь "Комбината инновационных технологий "МонАрх" по производству крупногабаритных жилых модулей. Также компания ведет работу над строительством еще двух производств. Так, площадь будущего комплекса составит свыше 160 тысяч квадратных метров, а мощность – около 550 тысяч квадратных метров крупногабаритных модулей в год. Инновационные характеристики производственного комплекса помогут намного повысить скорость и качество производства конструктивных элементов здания.На площадке Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева будет работать аэрокосмический кластер. Запланировано строительство около одного миллиона квадратных метров промышленных и лабораторно-офисных корпусов. Тут будет размещено производство, штаб-квартиры и конструкторские бюро компаний, которые занимаются реализацией проектов в сфере оптических технологий передачи, приема, обработки и хранения информации.Кроме того, компании занимаются производством солнечных батарей для космических аппаратов и низкоорбитальных спутниковых группировок, а также медицинских технологий.Также на площадке "Красная Пахра" расширяет производство уже действующий резидент особой экономической зоны – это компания "Рэнера". Резидент является участником межотраслевого кластера электромобилестроения. На данный момент продолжается строительство первой в России Гигафабрики, которая будет производить аккумуляторные батареи для электрического транспорта. Фабрика будет занимать площадь около 140 тысяч квадратных метров, здесь будет производиться 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40% потребностей российского рынка. Открытие нового завода позволит локализовать производство ячеек, модулей и стационарных систем накопления энергии. Кроме того, городом был заключен офсетный контракт на поставку батарей для общественного электрического транспорта.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что ключевыми преимуществами размещения производств в ОЭЗ "Технополис Москва" являются высокоразвитая инфраструктура и налоговые преференции для резидентов. Здесь для них предусмотрены налоговые льготы и таможенные преференции. После получения этого статуса предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20%.По его словам, резиденты также освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования по процедурам свободной таможенной зоны. С помощью совместной работы столицы и бизнеса жители Москвы получают качественные продукты.

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https://ria.ru/20241224/liksutov-1990938761.html

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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), поддержка бизнеса , гкнпц имени м. в. хруничева