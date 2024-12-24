https://ria.ru/20241224/liksutov-1990938761.html

Производство продуктов питания в Москве выросло на 3,7%

Производство продуктов питания в Москве выросло на 3,7% - РИА Новости, 24.12.2024

Производство продуктов питания в Москве выросло на 3,7%

За первые 10 месяцев текущего года производство продовольственных товаров в столице выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:00:00+03:00

2024-12-24T10:00:00+03:00

2024-12-24T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года производство продовольственных товаров в столице выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции рассказал об устойчивом росте производства продуктов питания в стране."Исторически Москва остается крупнейшим центром пищевой промышленности России, где изготавливают качественную и востребованную среди населения продукцию. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает компаниям поддержку, которая позволяет им улучшать качество товаров, расширять ассортимент и наращивать объемы выпуска. По итогам 10 месяцев 2024-го мы отметили рост производства почти на 4%. В частности, более чем на 8% увеличился выпуск мясной продукции, почти вдвое – рыбной, изготовление молочных продуктов выросло на 7,4%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 5%", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.В январе-октябре текущего года предприятия изготовили около 50,4 тысячи тонн мяса и субпродуктов, порядка 39 тысяч тонн рыбных изделий, более 34 тысячи тонн сыра и творога, свыше 412,4 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также свыше 37,2 тысячи банок овощных и фруктовых соков."Мы создаем все необходимые условия для развития отрасли, чтобы на рынок выходило еще больше продуктов питания столичного производства. Так, в январе-октябре 2024 года отгрузка пищевых товаров увеличилась на 21,5% и превысила 474,1 миллиарда рублей. Наибольшей популярностью пользуются мясные и хлебобулочные изделия, а также молочная продукция, выпущенная в Москве", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Поддержка города включает в себя свыше 20 инструментов, которые позволяют компаниям возводить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку.Сегодня пищевая промышленность остается лидером по количеству промышленных комплексов – спецстатус присвоен 24 производителям продуктов питания столицы. Также в новой Москве формируется масштабный пищевой кластер, который объединит производителей молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров.

https://ria.ru/20241223/liksutov-1990811665.html

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москва, анатолий гарбузов