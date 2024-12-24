https://ria.ru/20241224/lazareva-1990999100.html

Защита обжалует приговор телеведущей Лазаревой*

Защита обжалует приговор телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 24.12.2024

Защита обжалует приговор телеведущей Лазаревой*

Защита обжалует приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной заочно на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:20:00+03:00

2024-12-24T14:20:00+03:00

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происшествия

россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной заочно на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. "Будем обжаловать", - сказал защитник. Лазаревой* по решению суда также запрещено на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. В ходе прений сторон прокурор просил 6,5 лет, адвокат Лазаревой* - ее оправдать. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, телеведущая в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в РФ. Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). Она заочно арестована, находится в международном розыске.* Признана иноагентом в России

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990971966.html

https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html

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происшествия, россия, татьяна лазарева