https://ria.ru/20241224/krasnojarsk-1990968010.html

В Красноярске планируют закупить газомоторные автобусы

В Красноярске планируют закупить газомоторные автобусы - РИА Новости, 24.12.2024

В Красноярске планируют закупить газомоторные автобусы

Власти Красноярска планируют закупить для столицы края современные газомоторные автобусы с целью улучшения экологии, приводит слова главы города Владислава... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:43:00+03:00

2024-12-24T11:43:00+03:00

2024-12-24T11:43:00+03:00

красноярск

красноярский край

черное море

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Красноярска планируют закупить для столицы края современные газомоторные автобусы с целью улучшения экологии, приводит слова главы города Владислава Логинова пресс-служба мэрии. По её данным, мэр объявил об этих планах во время встречи с журналистами. "Сейчас по всей стране идёт переход на более экологичные виды общественного транспорта. Мы у себя в Красноярске сконцентрировались на газомоторных автобусах. Почему? Это связано с планами газификации города - здесь должны быть потребители. Планировали уже в этом году закупить 200 современных машин для перевозки пассажиров, но пока вопрос отложили, сделку пришлось переносить на более поздний срок", - сказал Логинов. По его словам, сначала нужно завершить создание в Красноярске необходимой инфраструктуры. "Без неё не обойтись. Несмотря на все эти сложности, себестоимость перевозок на газомоторных автобусах в два раза меньше, чем на бензиновых, так что мы будем решать эту задачу", - подчеркнул глава города. Также он рассказал, что в рамках подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году значительные усилия будут направлены на формирование нового транспортного каркаса столицы края, и запуск газомоторных автобусов является одной из важных четырёх составляющих. К ним же относятся и строительство метротрама, и создание транспортного кольца для городских электричек, и развитие трамвайного движения. По словам Логинова, к подготовке к юбилею проявляет заинтересованность крупный бизнес, который принимает участие в различных проектах, поддержку в реализации планов также оказывает губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Особой популярностью пользуется проект "Фабрика народных инициатив". В этом году реализовано 126 идей красноярцев - это разноформатные мероприятия во дворах. Логинов заверил, что вся работа городских властей по благоустройству города и улучшению качества жизни людей ведётся с учётом мнения горожан. Мэр особо отметил, что важнейшей задачей для городских властей остаётся поддержка участников СВО и их семей. "Забота о наших земляках, которые сегодня защищают Родину, а также об их семьях стала главным приоритетом для власти. Задачу поддерживать бойцов, их родных, детей ставит президент страны", - сказал он. Семьи участников специальной военной операции получили 11 новых квартир, от одной до трёх комнат. Самая большая досталась многодетной семье. Дети защитников Отечества летом были отправлены на отдых на Чёрное море. Все школьники из семей участников СВО - от первого до 11-го классов - обеспечены горячим питанием. "Также недавно приняли решение выделить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей тем, у кого есть дети в возрасте до трёх лет. Деньги уже можно получить. Много проблем решаем в частном порядке: абонементы в бассейн, машина угля, помощь с трудоустройством, место в детском саду... Любой запрос, который мы получаем от семей участников СВО, стараемся выполнить", - подчеркнул глава Красноярска.

https://ria.ru/20241218/krasnojarsk-1989824622.html

https://ria.ru/20241212/kotyukov-1988870566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, красноярский край, черное море, михаил котюков, общественный транспорт