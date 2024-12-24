https://ria.ru/20241224/kozhemyako-1991010811.html

Кожемяко: Приморье – регион небывалых амбициозных проектов

Кожемяко: Приморье – регион небывалых амбициозных проектов - РИА Новости, 24.12.2024

Кожемяко: Приморье – регион небывалых амбициозных проектов

В 2024 году перед Приморским краем встали новые задачи, которые в Российской Федерации еще не воплощали в жизнь. Это и создание Международной территории... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:52:00+03:00

2024-12-24T14:52:00+03:00

2024-12-24T14:52:00+03:00

приморский край

владивосток

уссурийск

олег кожемяко

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991006713_0:99:2884:1721_1920x0_80_0_0_32c70638160c16b03de06e8cd2a13c5b.jpg

В 2024 году перед Приморским краем встали новые задачи, которые в Российской Федерации еще не воплощали в жизнь. Это и создание Международной территории опережающего развития, и реализация мастер-планов развития городов. О том, как регион решает эти задачи РИА Новости рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.– Олег Николаевич, на Восточном экономическом форуме в этом году Владимир Путин поручил ускорить подготовку нормативной базы создания первой международной территории опережающего развития (МТОР). Выбор места для создания МТОР пал именно на Приморье. За три месяца какие шаги сделаны в регионе?– Мы определили площадки, которые подходят для Международной ТОР – это четыре муниципалитета (Уссурийск, Хасанский и Шкотовский округа, Надеждинский район). В Хасанском районе Корпорация развития Приморского края уже выбирает площадку для размещения глубоководного порта мощностью 60 миллионов тонн в год, что позволит обрабатывать 1,25 миллиона 20-футовых контейнеров, 23 миллиона тонн зерна и 22 миллиона тонн генеральных грузов – нефтепродуктов и других. Исследовательские работы здесь завершат уже в начале 2025 года. Скорейший выбор площадки необходим, чтобы обозначить границы МТОР, в состав которой правительство Приморского края предлагает включить новый порт.В планах также создание в Уссурийске многофункционального транспортно-логистического и индустриального хаба, в том числе для размещения высокотехнологичных производств, а также создание агропродовольственного хаба с собственной инфраструктурой.Нам необходимо создать такие условия, которые были бы интересны для иностранцев, и мало чем отличались от тех площадок экономического развития, которые есть в других странах. Поэтому, конечно, вопрос сложный. Подобного опыта пока у нас в стране не было. И, безусловно, мы анализируем лучшие практики, которые были в Китае, в Республике Беларусь, в Лаосе, в Казахстане с тем, чтобы аналог Международной ТОР, который расположится в Приморье, позволял видеть возможность привлечения иностранных инвестиций. Задача эта трудная, но президент уже издал поручение, в апреле закон должен выйти, и сейчас идет его согласование с ведомствами.Все это нам нужно создать с учетом, конечно, своей специфики, соблюдая меры безопасности.– По вашим прогнозам, какие страны проявят интерес к такой Международной ТОР?– Мы уже провели предварительные переговоры. Это Китайская Народная Республика, это Республика Беларусь. Когда будут созданы условия, их можно будет уже там презентовать. Я думаю, что добавятся некоторые государства СНГ и те страны, которые традиционно с нами в дружеских отношениях – Вьетнам, Индия.Но сначала нужно создать фундамент в виде правовых и законодательных нормативов, которые позволят инвесторам и учредителям видеть, что их средства защищены. Что нет никаких сложностей с переводами, с докапитализацией. Что есть простой, понятный порядок, направленный на развитие, на повышение объема производства – в том числе, тех товаров, которые могут в последующем идти на экспорт и давать дополнительную прибыль.– Вы сказали, что условия ведения бизнеса в международной ТОР в Приморье должны включать лучшие мировые практики. На какие примеры опираетесь и что готовы привнести на свою территорию?– Изучив опыт создания и развития белорусских, китайских, казахских, египетских, лаосских проектов, мы подготовили целевую модель Международной ТОР. Целевая модель включает ряд принципиальных условий, которые необходимы для привлечения иностранных инвестиций. Это безвизовый порядок въезда инвесторов и работников МТОР, особый валютный контроль, отсутствие экспортных ограничений, по валюте уставного капитала, налоговые льготы.Для нас очень важен опыт Китая, где развитие страны провели через механизмы определенных территорий экономического развития, особых экономических зон, которые были открыты по побережью. Прежде всего, порты дали глобальный как приток товаров, так и их экспорт. Порты – это связь со всем миром, а передвижения судов не имеют раз и навсегда зафиксированных маршрутов, как железные или автомобильные дороги. Поэтому одно из главных направлений развития Международной ТОР – создание порта на территории Приморского края.– Как считаете, что может подстегнуть резидентов существующих ТОР в регионах ДФО расширить свой бизнес и зайти в Международную ТОР?– Международная ТОР даст возможность реализовывать самые современные и высокотехнологичные проекты. Лучшие льготные механизмы будут привлекать иностранных инвесторов и позволят российским инвесторам работать по международным стандартам.Во-первых, это режимы налогообложения – особые условия и льготы по НДС, НДФЛ, по таможенным платежам. Затем – возможность свободного проведения экспортных операций, особый валютный контроль, режим безвизовой территории. Далее надо, чтобы туда заходили именно те технологии, которые сегодня нужны нашему государству. И, безусловно, они должны быть выгодны инвестору. Повторю, что создание нормативной законодательной базы будет иметь огромнейшее значение для того, чтобы этот ТОР был действительно точкой притяжения, магнитом и кристаллом роста экономики Приморского края.– В начале декабря полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что исполнение мастер-планов шести приморских городов – одно из самых высоких среди дальневосточных регионов. Что уже сделано? Какие планы на будущий год?– Вы знаете, это огромная работа, которая будет формировать, в том числе, и исполнение национальных проектов. Мастер-планы были определены для развития шести приморских городов. Это Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Большой Камень и Арсеньев. Вопрос очень серьезный, сложный, емкий для Приморского края. Всего до 2030 года в планах комплексного социально-экономического развития шести городов предусмотрено 436 мероприятий (число которых может увеличиться до 450) общей стоимостью 1,4 триллиона рублей. Поэтому, конечно, это сложнейший вопрос.Да, безусловно, очень много проектов, которые будет реализовывать Корпорация развития Дальнего Востока (подведомственная структура Минвостокразвития). Проекты, которые связаны с развитием энергетики (такие, как строительство ТЭЦ в Артеме, модернизация Владивостокской ТЭЦ), будут реализовываться нами совместно с министерством энергетики РФ.И сегодня мы уже реализуем часть этих направлений. По программам мастер-планов в этом году завершен капитальный ремонт 14 детских садов и 14 школ, построена арена для керлинга, благоустроены 40 территорий. В Арсеньеве началась работа по созданию круглогодичного горнолыжного курорта "Арсеньев" с применением механизма "дальневосточной концессии". В Уссурийске построены четыре многоквартирных дома, в Находке строится поликлиника.Сейчас мы работаем над тем, чтобы заложить денежные средства в реализацию проектов 2025 года. Это огромное количество денежных средств, которые должны быть выделены со стороны государства и со стороны правительства Приморского края. Мы заложили в бюджете на будущие годы порядка 46 миллиардов рублей. В целом на период 2025-2026 годов нам нужно около 85 миллиардов рублей. Муниципалитеты, со своей стороны, думаю, порядка 8-9 миллиардов заложат на реализацию ремонтов и благоустройства.Кроме того, мастер-планы – это и развитие городского транспорта. И мы, со своей стороны, приобрели уже 44 транспортных средства – восемь троллейбусов и 36 автобусов. Задача стоит большая. Порядка 30 миллиардов мы должны потратить на транспортную систему. В первую очередь – это программа легкого метро. Сейчас она прорабатывается вместе с РЖД и будет стоить порядка 11-12 миллиардов рублей.В Приморье реализация мастер-планов обеспечит совокупный рост экономики городов в 1,5 раза, рост доходов – в 1,7 раза, а индекс качества городской среды вырастет на 34%.– Какой проект Вы считаете самым ключевым для Владивостока - столицы Приморья и всего Дальнего Востока?– В тех проектах, которые мы согласовали с президентом, Владивосток рассматривается как ядро агломерации. Концепция развития предусматривает ее становление как научного, финансового и логистического центра Азиатского макрорегиона. Агломерация будет развиваться по нескольким крупным направлениям: Владивосток – ядро агломерации, Артем – транспортно-логистический хаб и ТОР "Приморье", остров Русский – центр науки и туризма.В Артеме строится транспортно-логистический центр на один миллион контейнеров. На острове Русский начата реализация программы строительства научно-технологического центра. Сейчас там уже идут бетонные работы, скоро будет построен корпус для размещения высокотехнологичных производств, которые определены как драйверы развития. Все эти проекты уже начинают "жить".Владивосток, кроме всего прочего, еще и культурный центр. По распоряжению президента здесь строится Культурно-выставочный комплекс, где будут размещены оперные и балетные сцены, в залах которого будут представлены экспонаты таких музеев, как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Востока, Русский Музей. Будет работать Институт креативных искусств.Очень много работы, связанной со строительством новых школ, поликлиник, дорог, развязок.Владивосток – крупнейший на Дальнем Востоке транспортный хаб, включающий железнодорожный, автомобильный и морской транспорт. Ключевой проект в этом направлении – создание восточного узла Северного морского пути (СМП), мощностью почти 1,7 миллиона тонн контейнеров в год. Владивосток при этом выступит перегрузочным центром между СМП и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Поэтому задач у Владивостока много. Например, как увязать работу портов с жизнью города, с пробками и с уличным движением. Без портов нет экономики города. Но в то же время нужно учитывать, что в порт продукцию везут и вывозят тысячи контейнеровозов. Необходимо регулирование времени движения по основным трассам, чтобы крупный транспорт не попадал в часы пик.Большое значение для Владивостокской агломерации имеет развитие города Артема. Раньше это был город малоэтажного строительства, индивидуальной жилой застройки. Сегодня в Артеме строится более 100 тысяч квадратных метров жилья. Идет и обустройство набережных, и строительство новых мостов. Есть, безусловно, вопросы, связанные с переселением из ветхого аварийного жилья, что тоже выполняется, и обветшалые бараки постепенно сносятся. Сейчас рассматривается программа, связанная с удобством сообщения – ведь многие жители Артема работают во Владивостоке.В Артеме располагается международный аэропорт с пропускной способностью до трех миллионов пассажиров в год. Город активно развивается благодаря реализации инвестиционных проектов на ТОР "Приморье" и с помощью режима Свободного порта Владивосток. Всего на площадке ТОР "Приморье" реализуются более 120 инвестиционных проектов. На очереди – строительство второй очереди Артемовской ТЭЦ. Развиваются возможности для туризма. Город меняется в лучшую сторону.– В Приморье в соответствии с мастер-планами развивается шесть городов. Вы учитываете мнения и потребности жителей?– Сам по себе мастер-план, безусловно, должен прежде всего согласовываться с людьми, исходя из их пожеланий. Жители городов, в частности, указывали на недостаточное количество благоустроенных территорий для отдыха. Поэтому в мастер-планы были включены проекты по восстановлению парков "Минный городок" во Владивостоке и "Озерные Ключи" в Артеме. Парк "Минного городка" восстановит концессионер, объем инвестиций составит более шести миллиардов рублей.И вот сейчас перед главами, перед правительством края, перед федеральными структурами стоит задача выполнить намеченное. Это и огромные средства, и ответственность, и большая работа по подбору подрядчиков. Поэтому, конечно, это очень сложно, но вызов придется принять. Если команды справятся, значит они состоялись и чего-то стоят.Неминуемо будет и рост заработной платы, потому что мы будем получать больше налогов и сможем индексировать выплаты работникам бюджетной сферы. Поэтому мастер-планы – это действительно драйвер экономики нашего региона.– На ВЭФ-2024 Владимир Путин предложил дополнительно выделить 100 миллиардов рублей на мастер-планы городов Дальнего Востока. Куда направят эти средства?– В правительстве России работают над распределением этих бюджетных средств. Сегодня кредиты могут дать возможность более внимательно посмотреть на то, что еще, может быть, мы где-то не учли в рамках инфраструктуры – сети, инженерные коммуникации, дороги – и те социальные объекты, которые нужны для региона. Сейчас мы завершили экспертизу проекта по строительству инфекционной больницы на 400 коек. Мы знаем, пережив пандемию, что это такое – переводить лечебные учреждения под ковидные госпитали. Идет строительство реабилитационного центра для участников СВО.– В планах правительства России – после 22 дальневосточных – создать мастер-планы еще на 200 российских городов. На что, сообразуясь с вашим опытом, посоветуете обратить внимание главам регионов?– Чтобы желания всегда совпадали с возможностями субъектов и городов. Особенно в части финансирования. Надо учитывать возможности своего бюджета, потому что это – софинансирование, возможности подрядных организаций, возможности контроля со стороны заказчика за объектами. И, конечно, пожелания людей. Если все будет учтено, то тогда реализация получится. Как говорится, семь раз отмерь – один отрежь.– В крае уделяется большое внимание поддержке участников СВО, их семей. Расскажите, пожалуйста, об инициативах Приморья в этом направлении.– В зоне СВО большой фронт держат наши ребята. Поэтому наша задача – создать условия для их семей с тем, чтобы бойцы знали, что государство заботится о них, что их семьи в порядке. Поэтому у нас принято более 30 различных мер поддержки.Это бесплатное питание, проезд, занятия в учреждениях дополнительного образования, в спортивных секциях для детей участников СВО. Детям погибших или инвалидов мы выдаем ежемесячную стипендию. Плюс – средства на сборы в школу.Кроме того, у нас принят закон (не знаю, есть ли что-то подобное в других субъектах), согласно которому мы всем детям погибших выделяем квартиру. Новое благоустроенное жилье. В эту категорию попадают и инвалиды первой группы, и их семьи. Я считаю, что эта мера поддержки позволяет ребенку понимать: да, отец погиб, но я живу в этой квартире, и это – память об отце. Плюс понимание того, что государство не бросило ни этого ребенка, ни эту семью.– Ваши самые амбициозные планы на 2025 год по развитию региона?– Есть несколько проектов, которые в 2025 году уже должны быть в первой стадии выполнены. Это запуск первой очереди транспортно-логистического центра "Артем" и первой очереди курорта в Арсеньеве. Начнет формироваться Международная ТОР. Также 2025 год – это год 80-летия Великой Победы. Очень хотелось бы, чтобы мы еще одну победу отпраздновали. Чтобы наши близкие, родные, мужья отцы, братья вернулись домой и приступили к реализации тех мастер-планов и амбициозных проектов, о которых мы с вами говорили.

https://realty.ria.ru/20241203/vlasti-1987015534.html

https://realty.ria.ru/20241224/pravitelstvo-1990974129.html

https://realty.ria.ru/20241125/krt-1985561055.html

https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html

https://ria.ru/20241111/vladivostok-1983027773.html

приморский край

владивосток

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, владивосток, уссурийск, олег кожемяко, интервью