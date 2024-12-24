https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html

Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу

Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу - РИА Новости, 24.12.2024

Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу

Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:32:00+03:00

2024-12-24T15:32:00+03:00

2024-12-24T17:38:00+03:00

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании в Уфе, видео его выступления опубликовали на странице чиновника во "ВКонтакте"."Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", — сказал он.Зампред Совбеза подчеркнул, что это результат работы всех регионов страны, и поблагодарил власти субъектов за проведенную работу.Во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где обсудили ход отбора граждан на военную службу в округе и подвели итоги работы. В мероприятии участвовали не только субъекты региона, но и полномочные представители в других федеральных округах.Кроме того, зампред Совбеза рассказал об общении с ранеными военными."Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить, — они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга", — подчеркнул Медведев.Он вручил государственные награды шестерым участникам СВО, проходящим лечение в Уфе.Помимо этого, зампред Совбеза поблагодарил врачей, лечащих бойцов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, дмитрий медведев, безопасность