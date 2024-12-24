Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу
Медведев: за год почти 440 тысяч человек заключили контракт на военную службу
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании в Уфе, видео его выступления опубликовали на странице чиновника во "ВКонтакте".
«
"Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", — сказал он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что это результат работы всех регионов страны, и поблагодарил власти субъектов за проведенную работу.
Во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где обсудили ход отбора граждан на военную службу в округе и подвели итоги работы. В мероприятии участвовали не только субъекты региона, но и полномочные представители в других федеральных округах.
Кроме того, зампред Совбеза рассказал об общении с ранеными военными.
«
"Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить, — они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга", — подчеркнул Медведев.
Он вручил государственные награды шестерым участникам СВО, проходящим лечение в Уфе.
Помимо этого, зампред Совбеза поблагодарил врачей, лечащих бойцов.
Путин рассказал, что будет со знаменами, которые дарят ему бойцы СВО
22 декабря, 16:21