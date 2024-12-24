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Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу - РИА Новости, 24.12.2024
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15:32 24.12.2024 (обновлено: 17:38 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/kontraktniki-1991027028.html
Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу
Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу - РИА Новости, 24.12.2024
Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу
Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:32:00+03:00
2024-12-24T17:38:00+03:00
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании в Уфе, видео его выступления опубликовали на странице чиновника во "ВКонтакте"."Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", — сказал он.Зампред Совбеза подчеркнул, что это результат работы всех регионов страны, и поблагодарил власти субъектов за проведенную работу.Во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где обсудили ход отбора граждан на военную службу в округе и подвели итоги работы. В мероприятии участвовали не только субъекты региона, но и полномочные представители в других федеральных округах.Кроме того, зампред Совбеза рассказал об общении с ранеными военными.&quot;Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить, — они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга&quot;, — подчеркнул Медведев.Он вручил государственные награды шестерым участникам СВО, проходящим лечение в Уфе.Помимо этого, зампред Совбеза поблагодарил врачей, лечащих бойцов.
https://ria.ru/20241019/litvinov-1978900251.html
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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, безопасность
Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Безопасность
Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу

Медведев: за год почти 440 тысяч человек заключили контракт на военную службу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Контракт на военную службу в Вооруженных силах России в этом году заключили почти 440 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании в Уфе, видео его выступления опубликовали на странице чиновника во "ВКонтакте".
«
"Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек", — сказал он.
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Зампред Совбеза подчеркнул, что это результат работы всех регионов страны, и поблагодарил власти субъектов за проведенную работу.
Во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где обсудили ход отбора граждан на военную службу в округе и подвели итоги работы. В мероприятии участвовали не только субъекты региона, но и полномочные представители в других федеральных округах.
Кроме того, зампред Совбеза рассказал об общении с ранеными военными.
«

"Перед нашим совещанием я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить, — они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой. Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения. Мы гордимся нашими солдатами, нашими офицерами, естественно, благодарим их за службу, за героическое исполнение воинского долга", — подчеркнул Медведев.

Он вручил государственные награды шестерым участникам СВО, проходящим лечение в Уфе.
Помимо этого, зампред Совбеза поблагодарил врачей, лечащих бойцов.
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Вооруженные силы РФДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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