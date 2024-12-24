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Минфин не поддержал увеличение не облагаемых НДФЛ суточных в командировках - РИА Новости, 24.12.2024
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01:11 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/komandirovki-1990917261.html
Минфин не поддержал увеличение не облагаемых НДФЛ суточных в командировках
Минфин не поддержал увеличение не облагаемых НДФЛ суточных в командировках - РИА Новости, 24.12.2024
Минфин не поддержал увеличение не облагаемых НДФЛ суточных в командировках
Минфин РФ не поддержал инициативу сенатора Айрата Гибатдинова об увеличении с 700 до 1,5 тысяч рублей не облагаемых НДФЛ суточных в командировках внутри России, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:11:00+03:00
2024-12-24T01:11:00+03:00
экономика
россия
айрат гибатдинов
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минфин РФ не поддержал инициативу сенатора Айрата Гибатдинова об увеличении с 700 до 1,5 тысяч рублей не облагаемых НДФЛ суточных в командировках внутри России, по мнению ведомства, нынешний размер не облагаемых налогом суточных экономически обоснован, говорится в ответе министерства на запрос парламентария (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов выступал с инициативой увеличить с 700 рублей до 1,5 тысяч рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей суточные в командировках в другие страны, соответствующее обращение было направлено в Минтруд. "Предложение об увеличении размеров не облагаемых налогом на доходы физических лиц сумм суточных, выплачиваемых работникам при направлении в служебную командировку, не поддерживается", - говорится в документе за подписью замглавы Минфина Алексея Сазанова. Замминистра отметил, что в Трудовом кодексе РФ не содержится "конкретный перечень расходов, на которые могут быть направлены суточные", но указано, что суточные представляют собой дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства. "По мнению Минфина России, суточные не предполагают покрытие расходов, которые сотрудник осуществляет вне зависимости от того, находится он, в частности, на рабочем месте по месту деятельности организации или... в служебной командировке. Дополнительно сообщаем, что установленный не подлежащий налогообложению размер суточных в расчете на календарный месяц соответствует установленному размеру МРОТ, что также свидетельствует о его экономической обоснованности", - подчеркнул он. В министерстве также напомнили, что поступления НДФЛ формируют существенную часть доходной части бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. "В этой связи реализация предложения об увеличении размера суточных, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, приведет к формированию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за счет средств которых обеспечивается реализация обязательств, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов", - констатировал Сазанов. Комментируя РИА Новости ответ Минфина, сенатор Гибатдинов заявил, что считает "надуманной" причину отказа повысить лимит не облагаемых НДФЛ суточных для россиян. "Время и экономика сильно изменились - сейчас 700 рублей это не те же деньги, которые были несколько лет назад. Повышение необходимо - мы должны понимать, что работники имеют полное право на достойную оплату своего труда. Налоги, которые и так растут несоизмеримо с ростом зарплат, не должны "съедать" значительную часть жалований", - заключил Гибатдинов.
https://realty.ria.ru/20241219/minfin-1990197102.html
https://ria.ru/20241212/minfin-1988729170.html
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экономика, россия, айрат гибатдинов, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Айрат Гибатдинов, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не поддержал увеличение не облагаемых НДФЛ суточных в командировках

Минфин не поддержал идею сенатора Гибатдинова увеличить суточные в командировках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минфин РФ не поддержал инициативу сенатора Айрата Гибатдинова об увеличении с 700 до 1,5 тысяч рублей не облагаемых НДФЛ суточных в командировках внутри России, по мнению ведомства, нынешний размер не облагаемых налогом суточных экономически обоснован, говорится в ответе министерства на запрос парламентария (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов выступал с инициативой увеличить с 700 рублей до 1,5 тысяч рублей не облагаемые НДФЛ суточные в командировках внутри РФ, а также с 2,5 тысяч до 3,5 тысяч рублей суточные в командировках в другие страны, соответствующее обращение было направлено в Минтруд.
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"Предложение об увеличении размеров не облагаемых налогом на доходы физических лиц сумм суточных, выплачиваемых работникам при направлении в служебную командировку, не поддерживается", - говорится в документе за подписью замглавы Минфина Алексея Сазанова.
Замминистра отметил, что в Трудовом кодексе РФ не содержится "конкретный перечень расходов, на которые могут быть направлены суточные", но указано, что суточные представляют собой дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства.
"По мнению Минфина России, суточные не предполагают покрытие расходов, которые сотрудник осуществляет вне зависимости от того, находится он, в частности, на рабочем месте по месту деятельности организации или... в служебной командировке. Дополнительно сообщаем, что установленный не подлежащий налогообложению размер суточных в расчете на календарный месяц соответствует установленному размеру МРОТ, что также свидетельствует о его экономической обоснованности", - подчеркнул он.
В министерстве также напомнили, что поступления НДФЛ формируют существенную часть доходной части бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
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"В этой связи реализация предложения об увеличении размера суточных, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, приведет к формированию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за счет средств которых обеспечивается реализация обязательств, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов", - констатировал Сазанов.
Комментируя РИА Новости ответ Минфина, сенатор Гибатдинов заявил, что считает "надуманной" причину отказа повысить лимит не облагаемых НДФЛ суточных для россиян.
"Время и экономика сильно изменились - сейчас 700 рублей это не те же деньги, которые были несколько лет назад. Повышение необходимо - мы должны понимать, что работники имеют полное право на достойную оплату своего труда. Налоги, которые и так растут несоизмеримо с ростом зарплат, не должны "съедать" значительную часть жалований", - заключил Гибатдинов.
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ЭкономикаРоссияАйрат ГибатдиновАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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