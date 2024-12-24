https://ria.ru/20241224/kemerovo-1990928181.html

Житель Кемерово, устроивший стрельбу на пляже, пойдет под суд

Житель Кемерово, устроивший стрельбу на пляже, пойдет под суд - РИА Новости, 24.12.2024

Житель Кемерово, устроивший стрельбу на пляже, пойдет под суд

Житель города Кемерово, устроивший стрельбу на пляже и ранивший трех человек, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:25:00+03:00

2024-12-24T06:25:00+03:00

2024-12-24T06:25:00+03:00

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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Житель города Кемерово, устроивший стрельбу на пляже и ранивший трех человек, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). "По данным следствия, вечером 24 июня 2024 года фигурант, находясь на пляже вблизи озера "Красное" областного центра, не обращая внимания на большое количество отдыхающих, включая несовершеннолетних подростков и малолетних детей, воспользовавшись конфликтной ситуацией между ранее незнакомыми ему гражданами, произвел из имеющегося при себе травматического пистолета не менее четырех прицельных выстрелов в сторону находящихся в непосредственной близости от него людей. В результате своих действий причинил трем из отдыхающих ранения, с которыми они были доставлены в медицинское учреждение, где им своевременно оказана медицинская помощь", – сообщает ведомство. Отмечается, что телесные повреждения, полученные пострадавшими, повлекли легкий вред их здоровью. Фигурант был арестован. "В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20241207/strelba-1987875065.html

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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область