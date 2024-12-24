https://ria.ru/20241224/kalimatov-1991016962.html

Калиматов: за 100 лет народ Ингушетии пережил эпохальные события

Калиматов: за 100 лет народ Ингушетии пережил эпохальные события - РИА Новости, 24.12.2024

Калиматов: за 100 лет народ Ингушетии пережил эпохальные события

В этом году Республика Ингушетия отметила столетие своей государственности - в 1924 году была образована Ингушская Автономная область. О том, какой путь прошла... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:05:00+03:00

2024-12-24T15:05:00+03:00

2024-12-24T15:05:00+03:00

интервью

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

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В этом году Республика Ингушетия отметила столетие своей государственности - в 1924 году была образована Ингушская Автономная область. О том, какой путь прошла Республика за это время, об основных достижениях и планах на будущее рассказал в интервью РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.– Как отпраздновали юбилей – какими делами и достижениями?– Столетие образования государственности значительная дата для Ингушетии и главное событие текущего года. В масштабах истории один век – срок незначительный, но, когда начинаешь раскладывать его по периодам, понимаешь, через какие эпохальные события пришлось пройти разным поколениям нашего народа.Этот период включает в себя такие исторические вехи, как становления советской власти, давшей ингушам возможность создать собственное государственное образование в 1924 году, Великую Отечественную войну, в которой достойно и мужественно сражались наши земляки. В этот же период, ингушский народ пережил самые важные события, связанные с депортацией в 1944 году, возвращение на Родину через 13 лет ссылки и период активного возрождения. Потом случилась очередная трагедия в 1992 году и создание Республики Ингушетия. За 32 года существования регион стал успешным в социально-экономическом развитии. Налажены все административные механизмы, которые позволили республике наравне с другими субъектами полноценно интегрироваться в Российскую Федерацию. Более того, имея ограниченные собственные ресурсы, регион не смог бы столь динамично расти и развиваться без активной поддержки федерального центра. Большое количество госпрограмм дали нам возможность создать необходимую инфраструктуру.Только за последние пять лет в Ингушетии за счет федерального финансирования в рамках реализации национальных проектов построены: 50 детских садов и 49 школ, 22 объекта культуры, шесть объектов здравоохранения, 19 объектов спорта, два объекта социального обслуживания, девять объектов экологии, 66 объектов дорожного хозяйства, включая мосты. Кроме того, благоустроено 190 общественных территорий, а также проведен капитальный ремонт в 35 школах.В республике идет активный рост промышленности. По итогам 2023 года индекс промышленного производства составил 117,8 % к предыдущему году (по данным Росстата, опубликованным 27.11.2024 г.), а в январе-сентябре 2024 года – 113 %.Зарегистрирован кластер алюминиевой промышленности Республики Ингушетия, участниками которого являются 15 предприятий, территориально размещенных как в Ингушетии, так и в других регионах России. кластер официально включен в реестр кластеров Минпромторга России.За последние годы много сделано по улучшению инвестиционного климата: постоянно совершенствуется законодательная база инвестиционной деятельности и в целом бизнеса, предоставляются налоговые послабления.Внедрен "Региональный инвестиционный стандарт – 2.0", что дает субъекту возможность претендовать на получение дотаций из федерального бюджета в целях частичной компенсации выпадающих доходов регионального бюджета от применения "Инвестиционного налогового вычета".Отмечается уверенный рост по итогам 2023 года в сравнении с 2022 годом числа субъектов малого и среднего предпринимательства (на 16%), на начало декабря текущего года прирост составил 11% к аналогичному периоду прошлого года.За счет собственных средств благотворительного фонда "Сафмар" реализованы два проекта: открыты ИТ-академия и ИТ-отель, общим объемом финансирования которых 700 миллиона рублей, создано 60 рабочих мест.В части создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", стоимость которого составляет 13,1 миллиарда рублей. Планируется через Кавказ.РФ выделение 5,9 миллиарда рублей на реализацию проекта.Столетие республики было отмечено многочисленными художественными и библиотечными выставками, презентациями новых проектов, посвященными юбилею, гастрольными поездками по регионам и дружественным странам лучших музыкальных и театральных коллективов республики. Были выпущены почтовая марка и памятная серебряная монета с символами Ингушетии, учреждена юбилейная медаль.– В середине 2024 года руководство региона определило шесть стратегических направлений развития: пищепром и сельхозпереработка, торговые сети, ИТ-сфера и туризм – расширение сети гостиниц. Чего удалось достичь по этим направлениям за второе полугодие?– На сегодняшний день в республике работают более 60 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, где трудится более 850 человек. Наиболее высокими темпами развивалось производство мясной, кондитерской продукции, а также производство безалкогольных напитков и минеральной воды.Индекс производства пищевых продуктов в январе-октябре 2024 года составляет 98,5%. Индекс производства напитков за тот же период составляет 218,2%.В республике успешно реализуется инвестиционный проект, который предполагает создание вертикально-интегрированного сельскохозяйственного предприятия по производству мяса индейки. На сегодняшний день на предприятии создано 357 рабочих мест.В республике также функционирует комбинат детского питания. На данный момент в номенклатуре комбината шесть видов каш, три вида безмолочных и три вида молочных. Планируется ввести дополнительно еще 12 видов каш прикорма и два вида сухих завтраков.Кроме производства каш прикорма планируется выпуск восьми видов жидких молочных детских каш, разработаны их рецептуры и технологические карты.За последние полгода активнее начали вести свою деятельность мясомолочный комплекс, расположенный в Малгобекском районе, а также начато строительство нового молокоперерабатывающего завода в городе Малгобек.Был реанимирован молокоперерабатывающий завод, расположенный в селе Новый Редант. На предприятии находится 680 голов крупнорогатого скота.В сфере торговли у нас тоже наблюдается положительная динамика развития. На территории республики насчитывается девять различных федеральных торговых сетей, специализирующихся на реализации широкого спектра товаров. В настоящее время в регионе действуют семь торговых объектов данной сети.В республике также развиваются и локальные торговые сети реализующие продовольственные товары.Важный и прогрессивный шаг предпринят республикой и в развитии высоких технологий. В феврале текущего 2024 году открыта Академия цифрового развития.Для поддержания и повышения инвестиционной активности в сфере информационных технологий и телекоммуникаций в регионе принят ряд законодательных инициатив, снижающих финансовую нагрузку на компании.Проводной и беспроводной доступ в сеть Интернет имеется в самых высокогорных селах Ингушетии, включая Бейни и Гули. Также получение основной части государственных услуг стало доступно в электронном виде, для этого большие массивы данных переведены в электронный вид.Что касается туристической сферы, в целом за 2024 год номерной фонд увеличился на 68 номеров, общее их количество на сегодняшний день составляет 690.В городе Магас в текущем году введен и функционирует отель на 40 номеров, в котором кроме студентов и преподавателей ИТ-академии, также предполагается размещение туристов.Кроме того, планируется увеличение номерного фонда путем строительства гостиниц в городах Магас и Назрань.Со следующего года еще одним инвестором планируется начать строительство пятизвездочной гостиницы на Цей-Лоамском перевале на 40 номеров.Также на ВТРК "Армхи" инвестор создает к 2030 году коммерческую инфраструктуру, в том числе пятизвездочный бальнеологический комплекс на 60 номеров, четырех и трехзвездочные гостиничные комплексы, апарт-отель на 340 номеров, 13 панорамных вилл на 52 места размещения, 31 гостевой дом на 113 мест.Была выделена субсидия в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на создание 13 модульных некапитальных средств размещения и 57 модулей (кемпингов).– Вопрос привлечения инвестиций – ключевой для развития экономики. Чем знаменателен год для республики в этой сфере?– Кроме тех мер, которые были перечислены мною выше, со следующего года экспериментально будем вводить в республике новую автоматизированную упрощенную систему налогообложения, которая сделает легким и простым взаимодействие предпринимателей с налоговыми службами.Также в республике действует эффективный механизм – служба "Одного окна" по сопровождению инвестиционных проектов. В настоящее время в рамках единого регламента сопровождаются 13 субъектов предпринимательской деятельности (на 3,7 миллиарда рублей, 740 рабочих мест).На территории республики реализуется пять "прорывных" проектов стоимостью около 23 миллиардов рублей, которые позволят создать 987 рабочих мест. Проекты содержат 11 подпроектов в сферах: туризм, ИТ-индустрия, экология, промышленность и сельское хозяйство. На сегодняшний день вложено более 7,9 миллиарда рублей, создано 430 рабочих мест.– А какие изменения вы можете отметить в наращивании промышленного потенциала региона? Появились ли в этом году новые производства?– Уже в октябре была достигнута и успешно преодолена планка по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, достигнутая по итогам 2023 года в размере 12,5 миллиарда рублей.Данный результат республики сложился, в частности, за счет взаимодействия региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности.На сегодняшний день основные отрасли региона, в которых идет наибольшее развитие – это производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, производство неметаллических минеральных продуктов, пищевая промышленность, деревообрабатывающая и прочие отрасли.В части запуска новых промышленных производств на территории республики можно отметить реализацию первой очереди совместного проекта кластера алюминиевой промышленности Республики Ингушетия, запуск производства импортозамещающей продукции – комплектующих из алюминия для светопрозрачных конструкций.Кроме того, планируется завершение на территории промышленной площадки города Карабулак инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков, а также блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки.– Согласно данным уполномоченного при президенте по правам ребенка за июль 2024 года, Ингушетия занимает второе место в России по рождаемости. Каковы факторы, позволившие достичь таких показателей?– Для достижения высоких показателей рождаемости региональным Минздравом был составлен и утвержден целый комплекс мероприятий. Одна из мер – организация диспансеризации женщин в возрасте 15-49 лет. Был проведен подробный мониторинг и анализ ситуации и приняты меры по устранению причин, препятствующих материнству и рождаемости.– Какую моральную и материальную поддержку правительство Ингушетии оказывает участникам СВО - как контрактникам, так и ветеранам операции?– Еще в ноябре 2022 года нами были введены дополнительные меры социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, поступивших на военную службу по контракту, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.Основными мерами поддержки участников СВО и их родных является предоставление семьям мобилизованных граждан социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей. Размер указанной выплаты планируется увеличить до 500 тысяч рублей. Кроме того, семьям погибших участников СВО предоставляется выплата в размере 300 тысяч рублей.Также Минимуществом Ингушетии проводится работа по предоставлению участникам СВО в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.Предоставлено 455 земельных участков в собственность участникам СВО. Площадь участков варьируется от 600 до 1000 квадратных метров в зависимости от населенного пункта.Региональным Минобразования на постоянной основе проводится работа по предоставлению мер поддержки членам семей участников специальной военной операции. Одна из них предусматривает внеочередное зачисление в дошкольные учреждения, которая была предоставлена 537 членам семей участников СВО. Вместе с тем они освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком.Также преимущественным правом зачисления в государственные образовательные организации республики на обучение по образовательным программам СПО воспользовались 102 ребенка участников СВО.Бесплатным одноразовым горячим питанием в государственных образовательных организациях Республики Ингушетия обеспечены 829 детей участников СВО.Минтрудом Ингушетии обеспечено предоставление бесплатных услуг по организации отдыха и оздоровления 628 детей участников СВО.Министерством здравоохранения Республики Ингушетия проводится постоянная работа по организации необходимой медицинской помощи членам семей участников СВО, а также лицам, участвовавшим в СВО.Участник СВО обеспечивается внеочередной записью на прием к врачам, диагностическими исследованиями, оформлением документов на медико-социальную экспертизу, при необходимости медицинская помощь ему оказывается на дому.Кроме того, обеспечено приоритетное оформление рецептов на лекарственные средства и бесплатное получение препаратов.Семьям участников СВО предоставляются льготы, связанные с освобождением от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Кроме того, органами местного самоуправления обеспечено оказание материальной и адресной продуктовой помощи членам семей участников СВО.В рамках оказания моральной поддержки в республике организована работа по информированию ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, о возможности участия в общественных мероприятиях, проектах, вхождения в состав различных ветеранских организаций. В общеобразовательных учреждениях республики проводятся уроки мужества с участием социальных координаторов регионального филиала Государственного фонда "Защитники Отечества", а также приглашенных участников специальной военной операции, являющихся ветеранами боевых действий.– На новогодние праздники ждете к себе гостей-туристов? Или лучше весной к вам ехать?– Самая привлекательная туристическая локация Ингушетии – Джейрахский район. Несмотря на то, что в основном туристы ориентируются на летний сезон в силу большого количества пеших маршрутов, зимнее время года также пользуется большой популярностью.Доказательством этому служат регулярные поездки в горную часть региона гостей и туристов. Благодаря качественному дорожному покрытию есть хорошая возможность путешествовать на своем личном автотранспорте в любой сезон.Средняя загруженность ЛОК "Армхи", на территории которого располагается горнолыжная трасса и кресельный подъемник, составляет порядка 70-80 % на текущий сезон. Также в связи с обильными снегопадами на территории региона в ноябре-декабре текущего года, есть хороший прогноз на зимний туристический сезон.Зимой с вершин перевалов и обзорных площадок открываются прекрасные виды на Кавказский хребет, горы Столовая и Цей-Лоам. В связи с этим можно смело сказать, что зимой в горной Ингушетии можно найти для себя немало интересных направлений.

https://ria.ru/20241220/kalimatov-1990505591.html

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интервью, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия