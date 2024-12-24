https://ria.ru/20241224/kalendar_predprinimatelya-1990477442.html

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на январь 2025 года

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на январь 2025 года - РИА Новости, 24.12.2024

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на январь 2025 года

Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на январь 2025 года, который напомнит малому и среднему бизнесу о сроках сдачи отчетов, уплаты... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:00:00+03:00

2024-12-24T10:00:00+03:00

2024-12-24T10:00:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

корпорация мсп

россия

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026823_0:256:3067:1981_1920x0_80_0_0_34b86b32aed0a59ac86ec8b1ebc9f706.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на январь 2025 года, который напомнит малому и среднему бизнесу о сроках сдачи отчетов, уплаты налогов, взносов и отправки уведомлений.Так, до 9 января (перенос с 31 декабря в связи с выходными) ИП необходимо уплатить фиксированные страховые взносы "за себя" за 2024 год в размере 49 500 тысяч рублей, ИП на ПСН должны оплатить патент, если он со сроком до 31 декабря 2024 года. Также можно подать уведомление о переходе на УСН / АУСН / ЕСХН, о переходе на иной объект обложения в УСН / АУСН / ОСН, о выборе налоговой для сдачи отчетности по НДФЛ / уплаты налога на прибыль при наличии подразделений.Кроме того, до 15 января организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за декабрь, до 20 января импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за декабрь.До 27 января организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую: расчет по страховым взносам за 2024 год, уведомление о суммах НДФЛ за 1-22 января, форму ЕФС-1 в отделение СФР за 2024 год. Главы КФХ сдают расчет по страховым взносам за себя и других членов хозяйства. Организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС за IV квартал, если не используют освобождение по п.1 ст.145 НК. Производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизу. Организации и ИП на АвтоУСН уплачивают налог за декабрь.Также до 28 января самозанятые уплачивают НПД за декабрь, организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую инспекцию за декабрь и НДФЛ за 1-22 декабря, организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (кроме тех, кто платит по фактической прибыли / только квартальные авансы), организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС за IV квартал (если не используете освобождение по пункту 1 статьи 145 НК), производители подакцизных товаров уплачивают акцизы, пользователи водных объектов уплачивают водный налог за IV квартал.Вовремя сдавать отчетность, оплачивать налоги и платежи поможет интерактивный Календарь предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ. Сервис напомнит о всех важных для бизнеса датах и пришлет уведомления по электронной почте.

https://ria.ru/20241219/isaevich-1990266642.html

https://ria.ru/20241218/msp-1989973987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, корпорация мсп, россия, поддержка бизнеса