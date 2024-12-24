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При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2024
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель
Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Новая Каховка Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:45:00+03:00
2024-12-24T09:45:00+03:00
2024-12-24T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
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днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Новая Каховка Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Новая Каховка, Степное, Каиры, Днепряны, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань.
https://ria.ru/20241219/gorlovka-1990057331.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадал мирный житель
В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель