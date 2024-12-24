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В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры" - РИА Новости, 24.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
13:10 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/jugra-1990983616.html
В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры"
В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры" - РИА Новости, 24.12.2024
В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры"
В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры", набор участников откроется в среду, 25 декабря, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:10:00+03:00
2024-12-24T13:10:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры", набор участников откроется в среду, 25 декабря, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая с посланием о положении дел и перспективах развития округа к депутатам и жителям региона. "У нас создан региональный аналог федеральной программы "Время героев – Герои Югры". И завтра, 25 декабря, мы открываем отбор участников. Старт обучения намечен на начало следующего года. Уверен, выпускники окружной программы достойно усилят управленческую команду Югры", - сказал Кухарук. В продолжении темы он поручил своему первому заместителю разработать простой и действенный механизм резервирования для ветеранов СВО рабочих мест в государственных учреждениях. "Уверен, и бизнес в стороне не останется. Необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов. Особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места, а также сформировать особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями", - подчеркнул губернатор Югры. В своем программном выступлении глава региона обозначил приоритеты развития Югры на 2025 год и рассказал о новых решениях, которые будут реализованы в течение будущего года для повышения качества жизни югорчан и обеспечения социально-экономической стабильности региона.
https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html
https://ria.ru/20241220/investitsii-1990496871.html
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руслан кухарук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Руслан Кухарук
В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры"

Обучение по программе "Время героев – Герои Югры" стартует в начале года

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Руслан Кухарук
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры", набор участников откроется в среду, 25 декабря, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая с посланием о положении дел и перспективах развития округа к депутатам и жителям региона.
"У нас создан региональный аналог федеральной программы "Время героев – Герои Югры". И завтра, 25 декабря, мы открываем отбор участников. Старт обучения намечен на начало следующего года. Уверен, выпускники окружной программы достойно усилят управленческую команду Югры", - сказал Кухарук.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Вчера, 12:22
В продолжении темы он поручил своему первому заместителю разработать простой и действенный механизм резервирования для ветеранов СВО рабочих мест в государственных учреждениях.
"Уверен, и бизнес в стороне не останется. Необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов. Особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места, а также сформировать особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями", - подчеркнул губернатор Югры.
В своем программном выступлении глава региона обозначил приоритеты развития Югры на 2025 год и рассказал о новых решениях, которые будут реализованы в течение будущего года для повышения качества жизни югорчан и обеспечения социально-экономической стабильности региона.
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