https://ria.ru/20241224/jugra-1990983616.html

В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры"

В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры" - РИА Новости, 24.12.2024

В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры"

В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры", набор участников откроется в среду, 25 декабря, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:10:00+03:00

2024-12-24T13:10:00+03:00

2024-12-24T13:10:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Югре создана региональная программа "Время героев – Герои Югры", набор участников откроется в среду, 25 декабря, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая с посланием о положении дел и перспективах развития округа к депутатам и жителям региона. "У нас создан региональный аналог федеральной программы "Время героев – Герои Югры". И завтра, 25 декабря, мы открываем отбор участников. Старт обучения намечен на начало следующего года. Уверен, выпускники окружной программы достойно усилят управленческую команду Югры", - сказал Кухарук. В продолжении темы он поручил своему первому заместителю разработать простой и действенный механизм резервирования для ветеранов СВО рабочих мест в государственных учреждениях. "Уверен, и бизнес в стороне не останется. Необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов. Особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места, а также сформировать особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями", - подчеркнул губернатор Югры. В своем программном выступлении глава региона обозначил приоритеты развития Югры на 2025 год и рассказал о новых решениях, которые будут реализованы в течение будущего года для повышения качества жизни югорчан и обеспечения социально-экономической стабильности региона.

https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html

https://ria.ru/20241220/investitsii-1990496871.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

руслан кухарук