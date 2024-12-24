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Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия - РИА Новости, 24.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:22 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html
Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия
Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия - РИА Новости, 24.12.2024
Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия
Наступающий 2025 год в Ханты-Мансийске будет Годом исторического наследия, объявил глава региона Руслан Кухарук в ходе послания о положении дел и перспективах... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:22:00+03:00
2024-12-24T12:22:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Наступающий 2025 год в Ханты-Мансийске будет Годом исторического наследия, объявил глава региона Руслан Кухарук в ходе послания о положении дел и перспективах развития Югры. "Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. Конечно, мы будем участвовать в общенациональной, общенародной программе мероприятий – всеми силами, от всего сердца. В развитие решения президента и опираясь на мнение югорчан, предлагаю объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия", - сказал Кухарук. По его словам, эта инициатива поможет рассказать о подвигах героев округа, а также почтить память соотечественников в год 95-летия округа и 65-летие открытия Шаимской нефти.
https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html
ханты-мансийск
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ханты-мансийск, руслан кухарук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук
Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия

Глава ХМАО Кухарук: 2025 год в регионе будет Годом исторического наследия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Наступающий 2025 год в Ханты-Мансийске будет Годом исторического наследия, объявил глава региона Руслан Кухарук в ходе послания о положении дел и перспективах развития Югры.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. Конечно, мы будем участвовать в общенациональной, общенародной программе мероприятий – всеми силами, от всего сердца. В развитие решения президента и опираясь на мнение югорчан, предлагаю объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия", - сказал Кухарук.
По его словам, эта инициатива поможет рассказать о подвигах героев округа, а также почтить память соотечественников в год 95-летия округа и 65-летие открытия Шаимской нефти.
Сургут - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскРуслан Кухарук
 
 
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