https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html

Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия

Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия - РИА Новости, 24.12.2024

Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия

Наступающий 2025 год в Ханты-Мансийске будет Годом исторического наследия, объявил глава региона Руслан Кухарук в ходе послания о положении дел и перспективах... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:22:00+03:00

2024-12-24T12:22:00+03:00

2024-12-24T12:22:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

руслан кухарук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Наступающий 2025 год в Ханты-Мансийске будет Годом исторического наследия, объявил глава региона Руслан Кухарук в ходе послания о положении дел и перспективах развития Югры. "Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. Конечно, мы будем участвовать в общенациональной, общенародной программе мероприятий – всеми силами, от всего сердца. В развитие решения президента и опираясь на мнение югорчан, предлагаю объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия", - сказал Кухарук. По его словам, эта инициатива поможет рассказать о подвигах героев округа, а также почтить память соотечественников в год 95-летия округа и 65-летие открытия Шаимской нефти.

https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html

ханты-мансийск

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Артем Смирнов

ханты-мансийск, руслан кухарук