Губернатор Югры объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия
Глава ХМАО Кухарук: 2025 год в регионе будет Годом исторического наследия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Наступающий 2025 год в Ханты-Мансийске будет Годом исторического наследия, объявил глава региона Руслан Кухарук в ходе послания о положении дел и перспективах развития Югры.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. Конечно, мы будем участвовать в общенациональной, общенародной программе мероприятий – всеми силами, от всего сердца. В развитие решения президента и опираясь на мнение югорчан, предлагаю объявить 2025 год в Югре Годом исторического наследия", - сказал Кухарук.
По его словам, эта инициатива поможет рассказать о подвигах героев округа, а также почтить память соотечественников в год 95-летия округа и 65-летие открытия Шаимской нефти.
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