https://ria.ru/20241224/izrail-1990920256.html

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 24.12.2024

В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:01:00+03:00

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РАМЛА (Израиль), 24 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, тревога звучит на большей части центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была активирована в связи с запуском снаряда из Йемена.В ЦАХАЛ добавили, что снаряд был перехвачен до того, как достиг территории Израиля.

https://ria.ru/20241220/husity-1990457730.html

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в мире, израиль, йемен