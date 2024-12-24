https://ria.ru/20241224/izrail-1990920256.html
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 24.12.2024
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:01:00+03:00
2024-12-24T03:01:00+03:00
2024-12-24T03:05:00+03:00
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РАМЛА (Израиль), 24 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, тревога звучит на большей части центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была активирована в связи с запуском снаряда из Йемена.В ЦАХАЛ добавили, что снаряд был перехвачен до того, как достиг территории Израиля.
https://ria.ru/20241220/husity-1990457730.html
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в мире, израиль, йемен
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
В центре Израиля сработала воздушная тревога из-за пуска ракеты из Йемена