Рейтинг@Mail.ru
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 24.12.2024 (обновлено: 03:05 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/izrail-1990920256.html
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога - РИА Новости, 24.12.2024
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:01:00+03:00
2024-12-24T03:05:00+03:00
в мире
израиль
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973846080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72dfcf90e6e28c993286422da328f178.jpg
РАМЛА (Израиль), 24 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения об обстрелах, тревога звучит на большей части центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была активирована в связи с запуском снаряда из Йемена.В ЦАХАЛ добавили, что снаряд был перехвачен до того, как достиг территории Израиля.
https://ria.ru/20241220/husity-1990457730.html
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973846080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2e74ae88ea92b8b6c32814a59f44d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен
В мире, Израиль, Йемен
В городе Рамла в Израиле сработала воздушная тревога

В центре Израиля сработала воздушная тревога из-за пуска ракеты из Йемена

© AP Photo / Leo CorreaИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильская система ПВО "Железный купол" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РАМЛА (Израиль), 24 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Рамла в центре Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения об обстрелах, тревога звучит на большей части центра Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была активирована в связи с запуском снаряда из Йемена.
В ЦАХАЛ добавили, что снаряд был перехвачен до того, как достиг территории Израиля.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хуситы заявили о нанесении ударов по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве
20 декабря, 16:42
 
В миреИзраильЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала