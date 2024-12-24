США чуть снова не сбили свой истребитель, сообщил Fox News
Fox News: крейсер USS Gettysburg обстрелял сразу два американских истребителя
Американский авианосец "Гарри Трумэн". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. США чуть не сбили второй истребитель ошибочным дружественным огнем, когда произошел инцидент над Красным морем со сбитым истребителем ВМС США F/A-18 на прошлых выходных, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на чиновника ВМС, пожелавшего остаться неизвестным.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что под дружественный огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца "Гарри Трумэн" во время атаки по объектам хуситов в Йемене. Огонь был выпущен ракетным крейсером USS Gettysburg. Оба пилота катапультировались и были найдены живыми, только один из них получил незначительные травмы. Было открыто расследование инцидента, отметило командование.
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"Источник, осведомленный об инциденте, сообщил Fox News, что самолет F/A-18 Super Hornet, летевший в нескольких милях позади сбитого Hornet, был вынужден предпринять маневры уклонения после того, как с крейсера USS Gettysburg была выпущена вторая ракета класса "земля-воздух", которая была в 100 футах попадания во второй самолет, заходивший на посадку на борт авианосца Harry S. Truman", - сообщил телеканал.
Источник Fox News в ВМС США отметил, что пилоты ВМС разозлены этими инцидентами и задаются вопросом о том, прошел ли экипаж USS Gettysburg достаточную подготовку для развертывания в напряженном регионе. Военные расследуют, отключил ли USS Gettysburg систему наведения на второй ракете, отмечает источник.
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