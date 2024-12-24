https://ria.ru/20241224/istrebitel-1991112004.html

США чуть снова не сбили свой истребитель, сообщил Fox News

США чуть снова не сбили свой истребитель, сообщил Fox News - РИА Новости, 24.12.2024

США чуть снова не сбили свой истребитель, сообщил Fox News

США чуть не сбили второй истребитель ошибочным дружественным огнем, когда произошел инцидент над Красным морем со сбитым истребителем ВМС США F/A-18 на прошлых... РИА Новости, 24.12.2024

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. США чуть не сбили второй истребитель ошибочным дружественным огнем, когда произошел инцидент над Красным морем со сбитым истребителем ВМС США F/A-18 на прошлых выходных, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на чиновника ВМС, пожелавшего остаться неизвестным. Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что под дружественный огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца "Гарри Трумэн" во время атаки по объектам хуситов в Йемене. Огонь был выпущен ракетным крейсером USS Gettysburg. Оба пилота катапультировались и были найдены живыми, только один из них получил незначительные травмы. Было открыто расследование инцидента, отметило командование. "Источник, осведомленный об инциденте, сообщил Fox News, что самолет F/A-18 Super Hornet, летевший в нескольких милях позади сбитого Hornet, был вынужден предпринять маневры уклонения после того, как с крейсера USS Gettysburg была выпущена вторая ракета класса "земля-воздух", которая была в 100 футах попадания во второй самолет, заходивший на посадку на борт авианосца Harry S. Truman", - сообщил телеканал. Источник Fox News в ВМС США отметил, что пилоты ВМС разозлены этими инцидентами и задаются вопросом о том, прошел ли экипаж USS Gettysburg достаточную подготовку для развертывания в напряженном регионе. Военные расследуют, отключил ли USS Gettysburg систему наведения на второй ракете, отмечает источник.

https://ria.ru/20241222/ssha-1990711070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, красное море, йемен, вооруженные силы сша, f/a-18