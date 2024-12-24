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Более ста редких икон представили в Псковском музее-заповеднике - РИА Новости, 24.12.2024
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Музейные маршруты России
 
10:21 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/ikonypskov-1990939995.html
Более ста редких икон представили в Псковском музее-заповеднике
Более ста редких икон представили в Псковском музее-заповеднике - РИА Новости, 24.12.2024
Более ста редких икон представили в Псковском музее-заповеднике
Более 100 редких икон XIV–XVII веков выставили в обновленном пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:21:00+03:00
2024-12-24T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 100 редких икон XIV–XVII веков выставили в обновленном пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.&quot;В обновленном пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника выставили более 100 уникальных и редких икон XIV–XVII веков из музейного собрания, которое насчитывает свыше одной тысячи иконописных произведений&quot;, - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.В состав экспозиции вошли некоторые вновь открытые или ранее не экспонировавшиеся произведения псковской иконописи, а также выдающиеся произведения деревянной полихромной скульптуры и резьбы первой половины XVI века, что позволяет продемонстрировать многообразие средневекового церковного искусства Пскова.Одним из главных открытий стала икона "Страшный суд" псковской работы, которая предлагает интерпретацию сюжета Второго пришествия, ставшую впоследствии распространенной в русской иконописной школе. Посетители смогут увидеть редкие образцы иконописи времен архиепископа Макария и изображения князя Довмонта, а также единственные в псковской коллекции резные царские врата, впервые представленные широкой аудитории.Шедевры древнерусской культуры представили в рамках проекта "Живопись древнего Пскова". Постоянная экспозиция расположилась в выставочных залах Поганкиных палат, комплексная реставрация которых завершилась в 2022 году при поддержке Минкультуры России.
https://ria.ru/20240930/muzeyrubleva-1975491712.html
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ольга любимова, россия, псков
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Россия, Псков

Более ста редких икон представили в Псковском музее-заповеднике

© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 100 редких икон XIV–XVII веков выставили в обновленном пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«

"В обновленном пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника выставили более 100 уникальных и редких икон XIV–XVII веков из музейного собрания, которое насчитывает свыше одной тысячи иконописных произведений", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.

© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 4
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 4
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 4
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 4
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 4
В состав экспозиции вошли некоторые вновь открытые или ранее не экспонировавшиеся произведения псковской иконописи, а также выдающиеся произведения деревянной полихромной скульптуры и резьбы первой половины XVI века, что позволяет продемонстрировать многообразие средневекового церковного искусства Пскова.
Одним из главных открытий стала икона "Страшный суд" псковской работы, которая предлагает интерпретацию сюжета Второго пришествия, ставшую впоследствии распространенной в русской иконописной школе. Посетители смогут увидеть редкие образцы иконописи времен архиепископа Макария и изображения князя Довмонта, а также единственные в псковской коллекции резные царские врата, впервые представленные широкой аудитории.
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
5 из 5
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
1 из 5
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
2 из 5
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
3 из 5
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
4 из 5
Выставка уникальных икон в Поганенных палатах Псковского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника
5 из 5
Шедевры древнерусской культуры представили в рамках проекта "Живопись древнего Пскова". Постоянная экспозиция расположилась в выставочных залах Поганкиных палат, комплексная реставрация которых завершилась в 2022 году при поддержке Минкультуры России.
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