Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 24.12.2024 (обновлено: 16:56 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/gruziya-1991018584.html
Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации
Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации - РИА Новости, 24.12.2024
Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации
Власти Грузии в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили могут пойти на уголовное преследование предыдущего главы государства Саломе... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:09:00+03:00
2024-12-24T16:56:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
высшая школа экономики (вшэ)
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153133/78/1531337865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ee56e45dea99e52a748bdad0e53ecd1.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Грузии в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили могут пойти на уголовное преследование предыдущего главы государства Саломе Зурабишвили, однако в условиях возрастающего на них давления нельзя исключать шаги навстречу оппозиции, например, согласие на проведение повторных выборов в парламент, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.Ранее во вторник Зурабишвили пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" "свергнуть режим", если партия не договорится с оппозицией о проведении новых парламентских выборов. "В целом с наступлением 29 декабря ключевые политические силы Грузии окажутся на шаг ближе к развязке, когда противоборствующим сторонам станет более-менее понятно, чего именно ожидать друг от друга в 2025 году. С одной стороны, мы можем стать свидетелями ареста Саломе Зурабишвили. С другой - что действующие грузинские власти пойдут на уступки на фоне усиливающегося на них давления и все же согласятся на проведение повторных выборов. Однако данный сценарий выглядит менее вероятным, чем первый", - сказал Мелоян. По его словам, Зурабишвили видит два выхода из такого кризиса, которому, впрочем, сама и способствует. Она в кратчайшие сроки может провести новые парламентские выборы либо "добраться до этих выборов" через свержение существующего политического режима, подчеркнул собеседник агентства. "Кроме того, на днях Зурабишвили успела объявить о создании специального совета, который займется подготовкой к новым выборам. Это в свою очередь свидетельствует о серьезном настрое пока еще действующего президента и ее сторонников", - указал эксперт. При этом, добавил он, у правящей партии в Грузии противоположная цель - они хотят укрепить собственную власть путем сохранения доминирования в политической системе республики. "Это означает, что любым инициативам, которые могут привести к реваншу и потенциальному ослаблению власти "Грузинская мечта" будет оказано решительное сопротивление", - заключил эксперт. В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента - им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Шестнадцатого ноября ЦИК республики опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов. На них победила правящая партия, набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Ряд стран из-за происходящего в Грузии уже ввели санкции против чиновников этой страны. Так например, британское правительство сообщило, что Соединенное Королевство вводит санкции против главы МВД Вахтанга Гомелаури и еще четырех сотрудников МВД Грузии. Санкции подразумевают замораживание активов и ограничения на поездки. Лондон утверждает, что Гомелаури и четыре других чиновника грузинского МВД несут ответственность за "серьезные нарушения прав человека в ходе акций протестов" после парламентских выборов 26 октября. Санкции против Гомелаури и других грузинских чиновников также ввели США.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719063.html
https://ria.ru/20241223/vybory-1990753393.html
https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153133/78/1531337865_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d5f94a397a14a4ddea9ebbe2f5ccb3d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, высшая школа экономики (вшэ), обсе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили, Высшая школа экономики (ВШЭ), ОБСЕ
Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации

Аналитик Мелоян допустил арест Зурабишвили в день инаугурации президента Грузии

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Грузии, лидер партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Грузии в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили могут пойти на уголовное преследование предыдущего главы государства Саломе Зурабишвили, однако в условиях возрастающего на них давления нельзя исключать шаги навстречу оппозиции, например, согласие на проведение повторных выборов в парламент, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
Ранее во вторник Зурабишвили пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" "свергнуть режим", если партия не договорится с оппозицией о проведении новых парламентских выборов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер
1 декабря, 13:40
"В целом с наступлением 29 декабря ключевые политические силы Грузии окажутся на шаг ближе к развязке, когда противоборствующим сторонам станет более-менее понятно, чего именно ожидать друг от друга в 2025 году. С одной стороны, мы можем стать свидетелями ареста Саломе Зурабишвили. С другой - что действующие грузинские власти пойдут на уступки на фоне усиливающегося на них давления и все же согласятся на проведение повторных выборов. Однако данный сценарий выглядит менее вероятным, чем первый", - сказал Мелоян.
По его словам, Зурабишвили видит два выхода из такого кризиса, которому, впрочем, сама и способствует. Она в кратчайшие сроки может провести новые парламентские выборы либо "добраться до этих выборов" через свержение существующего политического режима, подчеркнул собеседник агентства. "Кроме того, на днях Зурабишвили успела объявить о создании специального совета, который займется подготовкой к новым выборам. Это в свою очередь свидетельствует о серьезном настрое пока еще действующего президента и ее сторонников", - указал эксперт. При этом, добавил он, у правящей партии в Грузии противоположная цель - они хотят укрепить собственную власть путем сохранения доминирования в политической системе республики. "Это означает, что любым инициативам, которые могут привести к реваншу и потенциальному ослаблению власти "Грузинская мечта" будет оказано решительное сопротивление", - заключил эксперт.
Саломе Зурабишвили выступает на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству
23 декабря, 00:25
В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента - им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили.
Шестнадцатого ноября ЦИК республики опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов. На них победила правящая партия, набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Ряд стран из-за происходящего в Грузии уже ввели санкции против чиновников этой страны. Так например, британское правительство сообщило, что Соединенное Королевство вводит санкции против главы МВД Вахтанга Гомелаури и еще четырех сотрудников МВД Грузии. Санкции подразумевают замораживание активов и ограничения на поездки. Лондон утверждает, что Гомелаури и четыре других чиновника грузинского МВД несут ответственность за "серьезные нарушения прав человека в ходе акций протестов" после парламентских выборов 26 октября. Санкции против Гомелаури и других грузинских чиновников также ввели США.
Фото, опубликованное Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд
10 декабря, 12:33
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеМихаил КавелашвилиВысшая школа экономики (ВШЭ)ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала