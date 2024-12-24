https://ria.ru/20241224/gruziya-1991018584.html

Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации

Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации - РИА Новости, 24.12.2024

Аналитик оценил вероятность ареста Зурабишвили в день инаугурации

Власти Грузии в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили могут пойти на уголовное преследование предыдущего главы государства Саломе... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:09:00+03:00

2024-12-24T15:09:00+03:00

2024-12-24T16:56:00+03:00

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

высшая школа экономики (вшэ)

обсе

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти Грузии в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили могут пойти на уголовное преследование предыдущего главы государства Саломе Зурабишвили, однако в условиях возрастающего на них давления нельзя исключать шаги навстречу оппозиции, например, согласие на проведение повторных выборов в парламент, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.Ранее во вторник Зурабишвили пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" "свергнуть режим", если партия не договорится с оппозицией о проведении новых парламентских выборов. "В целом с наступлением 29 декабря ключевые политические силы Грузии окажутся на шаг ближе к развязке, когда противоборствующим сторонам станет более-менее понятно, чего именно ожидать друг от друга в 2025 году. С одной стороны, мы можем стать свидетелями ареста Саломе Зурабишвили. С другой - что действующие грузинские власти пойдут на уступки на фоне усиливающегося на них давления и все же согласятся на проведение повторных выборов. Однако данный сценарий выглядит менее вероятным, чем первый", - сказал Мелоян. По его словам, Зурабишвили видит два выхода из такого кризиса, которому, впрочем, сама и способствует. Она в кратчайшие сроки может провести новые парламентские выборы либо "добраться до этих выборов" через свержение существующего политического режима, подчеркнул собеседник агентства. "Кроме того, на днях Зурабишвили успела объявить о создании специального совета, который займется подготовкой к новым выборам. Это в свою очередь свидетельствует о серьезном настрое пока еще действующего президента и ее сторонников", - указал эксперт. При этом, добавил он, у правящей партии в Грузии противоположная цель - они хотят укрепить собственную власть путем сохранения доминирования в политической системе республики. "Это означает, что любым инициативам, которые могут привести к реваншу и потенциальному ослаблению власти "Грузинская мечта" будет оказано решительное сопротивление", - заключил эксперт. В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента - им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Шестнадцатого ноября ЦИК республики опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов. На них победила правящая партия, набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Ряд стран из-за происходящего в Грузии уже ввели санкции против чиновников этой страны. Так например, британское правительство сообщило, что Соединенное Королевство вводит санкции против главы МВД Вахтанга Гомелаури и еще четырех сотрудников МВД Грузии. Санкции подразумевают замораживание активов и ограничения на поездки. Лондон утверждает, что Гомелаури и четыре других чиновника грузинского МВД несут ответственность за "серьезные нарушения прав человека в ходе акций протестов" после парламентских выборов 26 октября. Санкции против Гомелаури и других грузинских чиновников также ввели США.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719063.html

https://ria.ru/20241223/vybory-1990753393.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, высшая школа экономики (вшэ), обсе