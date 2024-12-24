https://ria.ru/20241224/gruziya-1990988104.html

Мэр Тбилиси рассказал, почему ЕС давит на Грузию

Мэр Тбилиси рассказал, почему ЕС давит на Грузию - РИА Новости, 24.12.2024

Мэр Тбилиси рассказал, почему ЕС давит на Грузию

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал причиной давления Евросоюза на Грузию отказ выполнять саморазрушительные указания блока, сообщает телеканал 1TV. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:35:00+03:00

2024-12-24T13:35:00+03:00

2024-12-24T13:35:00+03:00

в мире

грузия

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каха каладзе (мэр тбилиси)

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

евросоюз

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал причиной давления Евросоюза на Грузию отказ выполнять саморазрушительные указания блока, сообщает телеканал 1TV."После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона. Власть "Грузинской мечты", которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний так называемых друзей за счет ее уничтожения, стала для них неприемлемой", — заявил политик.Как подчеркнул Каладзе, правящая партия отказалась от ослабления своей страны и выполнения требований "так называемых друзей" за счет уничтожения своего государства, из-за чего правительство стало непригодным для ЕС."На нашу страну и власть оказывалось беспрецедентное давление, чтобы мы действовали не в интересах нашей страны, мирного будущего населения, а с учетом интересов других больших стран, что составляло явные риски для безопасности нашей страны", — отметил мэр Тбилиси.Парламент Грузии 14 декабря выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Инаугурация должна пройти 29 декабря.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

https://ria.ru/20241223/vybory-1990753393.html

https://ria.ru/20241219/zurabishvili-1990255334.html

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в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, евросоюз