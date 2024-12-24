https://ria.ru/20241224/gosizmena-1990975043.html

Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки

Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки - РИА Новости, 24.12.2024

Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки

Задержанный за госизмену сотрудник режимного российского предприятия заявил, что передал Киеву фотографии изделия современной разработки в сфере ВПК, видео... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:13:00+03:00

2024-12-24T12:13:00+03:00

2024-12-24T17:21:00+03:00

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россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержанный за госизмену сотрудник режимного российского предприятия заявил, что передал Киеву фотографии изделия современной разработки в сфере ВПК, видео этого признания обнародовала ФСБ РФ.По данным ФСБ, задержан сотрудник режимного предприятия, передававший разведке Украины информацию о подразделениях Вооруженных сил РФ, возбуждено дело о госизмене.На видео показаны кадры задержания."Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение. Переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса", — сказал задержанный в ходе допроса.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о задержании подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам. 2024-12-24T12:13 true PT0M57S

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киев, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)