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Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки - РИА Новости, 24.12.2024
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12:13 24.12.2024 (обновлено: 17:21 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/gosizmena-1990975043.html
Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки
Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки - РИА Новости, 24.12.2024
Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки
Задержанный за госизмену сотрудник режимного российского предприятия заявил, что передал Киеву фотографии изделия современной разработки в сфере ВПК, видео... РИА Новости, 24.12.2024
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киев
россия
украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержанный за госизмену сотрудник режимного российского предприятия заявил, что передал Киеву фотографии изделия современной разработки в сфере ВПК, видео этого признания обнародовала ФСБ РФ.По данным ФСБ, задержан сотрудник режимного предприятия, передававший разведке Украины информацию о подразделениях Вооруженных сил РФ, возбуждено дело о госизмене.На видео показаны кадры задержания."Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение. Переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса", — сказал задержанный в ходе допроса.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о задержании подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам.
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киев, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Киев, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный сотрудник предприятия передал Киеву фото современной разработки

ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, подозреваемого в госизмене

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Задержанный за госизмену сотрудник режимного российского предприятия заявил, что передал Киеву фотографии изделия современной разработки в сфере ВПК, видео этого признания обнародовала ФСБ РФ.
По данным ФСБ, задержан сотрудник режимного предприятия, передававший разведке Украины информацию о подразделениях Вооруженных сил РФ, возбуждено дело о госизмене.
На видео показаны кадры задержания.
"Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение. Переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса", — сказал задержанный в ходе допроса.
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КиевРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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