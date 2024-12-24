https://ria.ru/20241224/golovin-1991041690.html

Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии

Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии - РИА Новости, 24.12.2024

Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии

Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T17:04:00+03:00

россия

кировская область

александр соколов

никита нагорный

юнармия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия", главного штаба Юнармии, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.Решение принято на XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете."Прославленный Герой России с позывным "Струна" с этого дня будет руководить Всероссийской детско-юношеской организацией. Наш Герой — отличный пример для подражания для мальчишек и девчонок по всей стране. Вместе поработаем над развитием военно-патриотического движения в Кировской области. Искренне поздравляю Владислава Николаевича с избранием", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавлявший "Юнармию" с 2020 года, сложил полномочия 20 ноября.

https://ria.ru/20231209/putin-1914832293.html

https://ria.ru/20230528/yunarmiya-1874674275.html

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россия, кировская область, александр соколов, никита нагорный, юнармия