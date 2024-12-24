https://ria.ru/20241224/golovin-1991041690.html
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии - РИА Новости, 24.12.2024
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии
Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:29:00+03:00
2024-12-24T16:29:00+03:00
2024-12-24T17:04:00+03:00
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александр соколов
никита нагорный
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия", главного штаба Юнармии, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.Решение принято на XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете."Прославленный Герой России с позывным "Струна" с этого дня будет руководить Всероссийской детско-юношеской организацией. Наш Герой — отличный пример для подражания для мальчишек и девчонок по всей стране. Вместе поработаем над развитием военно-патриотического движения в Кировской области. Искренне поздравляю Владислава Николаевича с избранием", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавлявший "Юнармию" с 2020 года, сложил полномочия 20 ноября.
https://ria.ru/20231209/putin-1914832293.html
https://ria.ru/20230528/yunarmiya-1874674275.html
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россия, кировская область, александр соколов, никита нагорный, юнармия
Россия, Кировская область, Александр Соколов, Никита Нагорный, Юнармия
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии
Героя России Владислава Головина избрали главой штаба ВВПОД Юнармии