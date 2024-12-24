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Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии - РИА Новости, 24.12.2024
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16:29 24.12.2024 (обновлено: 17:04 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/golovin-1991041690.html
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии - РИА Новости, 24.12.2024
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии
Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:29:00+03:00
2024-12-24T17:04:00+03:00
россия
кировская область
александр соколов
никита нагорный
юнармия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия", главного штаба Юнармии, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.Решение принято на XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете."Прославленный Герой России с позывным "Струна" с этого дня будет руководить Всероссийской детско-юношеской организацией. Наш Герой — отличный пример для подражания для мальчишек и девчонок по всей стране. Вместе поработаем над развитием военно-патриотического движения в Кировской области. Искренне поздравляю Владислава Николаевича с избранием", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавлявший "Юнармию" с 2020 года, сложил полномочия 20 ноября.
https://ria.ru/20231209/putin-1914832293.html
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россия, кировская область, александр соколов, никита нагорный, юнармия
Россия, Кировская область, Александр Соколов, Никита Нагорный, Юнармия
Героя России Головина избрали начальником главного штаба Юнармии

Героя России Владислава Головина избрали главой штаба ВВПОД Юнармии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Головин
Владислав Головин - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Головин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Герой России кировчанин Владислав Головин, ставший известным под позывным "Струна", избран начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия", главного штаба Юнармии, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Решение принято на XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете.
Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Путин пожелал "Юнармии" не сбавлять темп важной для страны работы
9 декабря 2023, 17:34
"Прославленный Герой России с позывным "Струна" с этого дня будет руководить Всероссийской детско-юношеской организацией. Наш Герой — отличный пример для подражания для мальчишек и девчонок по всей стране. Вместе поработаем над развитием военно-патриотического движения в Кировской области. Искренне поздравляю Владислава Николаевича с избранием", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавлявший "Юнармию" с 2020 года, сложил полномочия 20 ноября.
Парадный расчет общественного патриотического движения Юнармия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Замглавы Минобороны от имени Шойгу поздравил "Юнармию" с семилетием
28 мая 2023, 17:44
 
РоссияКировская областьАлександр СоколовНикита НагорныйЮнармия
 
 
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