https://ria.ru/20241224/gaza-1990924168.html

СМИ: Израиль нанес удары по гуманитарному конвою в секторе Газа

СМИ: Израиль нанес удары по гуманитарному конвою в секторе Газа - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ: Израиль нанес удары по гуманитарному конвою в секторе Газа

Силы Израиля нанесли удары по гуманитарному конвою в центральной части сектора Газа, по меньшей мере четверо человек погибли, трое пострадали, сообщает... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Силы Израиля нанесли удары по гуманитарному конвою в центральной части сектора Газа, по меньшей мере четверо человек погибли, трое пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы разбомбили колонну с гуманитарной помощью в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере четыре охранника и трое получили ранения", - говорится в сообщении. По данным телеканала, гуманитарный конвой в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа перевозил помощь голодающим палестинцам и был атакован при помощи израильского беспилотника. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241224/izrail-1990923630.html

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