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Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/evakuatsiya-1990924978.html
Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области
Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области
Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им необходимую... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:14:00+03:00
2024-12-24T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им необходимую помощь, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района эвакуировали мирных жителей в безопасные районы", - говорится в сообщении. Жители села сообщили, что некоторые украинские военнослужащие подвергали мирных граждан избиениям. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html
https://ria.ru/20241223/rylsk-1990859518.html
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области

Российские военные эвакуировали жителей села Суджанского района Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им необходимую помощь, видео предоставило Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района эвакуировали мирных жителей в безопасные районы", - говорится в сообщении.
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ВС России освободили семь жителей курского приграничья
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Жители села сообщили, что некоторые украинские военнослужащие подвергали мирных граждан избиениям.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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