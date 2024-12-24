https://ria.ru/20241224/evakuatsiya-1990924978.html

Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области

Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024

Российские военные эвакуировали мирных жителей в Курской области

Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им необходимую... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:14:00+03:00

2024-12-24T05:14:00+03:00

2024-12-24T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им необходимую помощь, видео предоставило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района эвакуировали мирных жителей в безопасные районы", - говорится в сообщении. Жители села сообщили, что некоторые украинские военнослужащие подвергали мирных граждан избиениям. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html

https://ria.ru/20241223/rylsk-1990859518.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины