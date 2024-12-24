https://ria.ru/20241224/estoniya-1990979730.html
Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД
Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2024
Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД
Пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрытие границы не планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:41:00+03:00
2024-12-24T12:41:00+03:00
2024-12-24T13:08:00+03:00
россия
эстония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055454_71:536:2295:1787_1920x0_80_0_0_ad0e282ecaccdb9dc4f4a379a9d50669.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрытие границы не планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что на территории Псковской области действуют три контрольно-пропускных пункта с Эстонией: "Куничина Гора", "Шумилкино", "Крупп", традиционно накануне новогодних праздников там отмечается усиление трафика по пересечению границы, в основном в очередях находятся соотечественники, русскоговорящие граждане, которые едут в Россию к родственникам встретить Новый год. По словам Захаровой, ситуация усугубилась тем, что альтернативный пункт пропуска "Нарва-1" на границе России и Эстонии с 1 мая перешел по инициативе эстонской стороны с круглосуточного режима работы на сокращенный график (с 7.00 до 23.00)."С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она добавила, что информация в эстонских соцсетях и СМИ о якобы закрытии границы Россией не соответствует действительности.Захарова подчеркнула, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей."Подчеркнем, в очереди – граждане ЕС, которые направляются в Россию к своим родственникам и друзьям. Получается, Эстония ущемляет права на свободу передвижения собственных граждан", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20241119/ft-1984532901.html
https://ria.ru/20241204/estoniya-1987404550.html
россия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055454_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7e0e7b059cfe4b97056372bbb72dc2d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире
Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД
МИД: Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, пункты пропуска работают
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрытие границы не планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что на территории Псковской области
действуют три контрольно-пропускных пункта с Эстонией
: "Куничина Гора", "Шумилкино", "Крупп", традиционно накануне новогодних праздников там отмечается усиление трафика по пересечению границы, в основном в очередях находятся соотечественники, русскоговорящие граждане, которые едут в Россию
к родственникам встретить Новый год. По словам Захаровой
, ситуация усугубилась тем, что альтернативный пункт пропуска "Нарва-1" на границе России и Эстонии с 1 мая перешел по инициативе эстонской стороны с круглосуточного режима работы на сокращенный график (с 7.00 до 23.00).
"С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она добавила, что информация в эстонских соцсетях и СМИ о якобы закрытии границы Россией не соответствует действительности.
Захарова подчеркнула, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией
границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС
, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей.
"Подчеркнем, в очереди – граждане ЕС, которые направляются в Россию к своим родственникам и друзьям. Получается, Эстония ущемляет права на свободу передвижения собственных граждан", - заключила официальный представитель МИД РФ.