https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой - РИА Новости, 24.12.2024
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
Ситуация с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания президента РФ, это крупная экологическая катастрофа, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:37:00+03:00
2024-12-24T12:37:00+03:00
2024-12-24T12:50:00+03:00
черное море
россия
политика
александр козлов (глава минприроды)
дмитрий песков
виталий савельев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания президента РФ, это крупная экологическая катастрофа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Остается. Это крупная экологическая катастрофа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в Черном море в центре внимания президента.Он добавил, что работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, на месте работает глава Минприроды Александр Козлов."Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
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черное море, россия, политика, александр козлов (глава минприроды), дмитрий песков, виталий савельев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Россия, Политика, Александр Козлов (глава Минприроды), Дмитрий Песков, Виталий Савельев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
Песков заявил, что разлив топлива в Черном море остается в сфере внимания Путина