https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html

Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой

Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой - РИА Новости, 24.12.2024

Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой

Ситуация с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания президента РФ, это крупная экологическая катастрофа, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:37:00+03:00

2024-12-24T12:37:00+03:00

2024-12-24T12:50:00+03:00

черное море

россия

политика

александр козлов (глава минприроды)

дмитрий песков

виталий савельев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания президента РФ, это крупная экологическая катастрофа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Остается. Это крупная экологическая катастрофа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в Черном море в центре внимания президента.Он добавил, что работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, на месте работает глава Минприроды Александр Козлов."Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

черное море

россия

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черное море, россия, политика, александр козлов (глава минприроды), дмитрий песков, виталий савельев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе