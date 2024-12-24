https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров

"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров - РИА Новости, 24.12.2024

"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров

На побережье Кубани круглые сутки дежурят волонтеры и спасатели — они продолжают очищать пляжи после крушения танкеров в Керченском проливе. Погрязших в мазуте... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:00:00+03:00

2024-12-24T08:00:00+03:00

2024-12-24T08:08:00+03:00

общество

анапа

республика крым

севастополь

александр козлов (глава минприроды)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Мария Марикян. На побережье Кубани круглые сутки дежурят волонтеры и спасатели — они продолжают очищать пляжи после крушения танкеров в Керченском проливе. Погрязших в мазуте птиц приехавшие со всей страны ветеринары стабилизируют, а затем отправляют на реабилитацию. Мешки с загрязненным песком вывозят на утилизацию. Похоже, работы могут затянуться. РИА Новости разбиралось в ситуации."Не знали, как быть""В первый день было тяжело: мы все мало понимали, что происходит, не знали, как правильно себя вести, — рассказывает владелица анапского зоосалона Галина. — Обычно стрижем и моем кошек, собак. Потом решили подключиться — с 17-го к нам повезли птиц в мазуте. Отмывали, честно говоря, интуитивно, без защитных средств. Затем нам волонтеры выдали специальные костюмы и респираторы. От мазута глаза слезились, в горле по-прежнему першит".Воду, в которой отмывали птиц, сливали в бочку. Чтобы утилизировать, вызвали специалистов."На каждую птицу — минимум час. Сперва — сорбент. Обсыпали крахмалом, растительным маслом вперемешку со средством для мытья посуды. Сушили феном. И бросали клич в группах — птиц забирают в распределительный центр, где их осматривают и решают, как быть дальше".Крушение потерпели танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с экипажем 13 и 14 человек соответственно. Росморречфлот уточнял, что авария произошла из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Мэрия Анапы ввела режим ЧС.Спасатели дежурят постоянно. Много волонтеров. Так, Варвара из Москвы отдыхала в Сочи. Узнав, что случилось, приехала в Анапу. Теперь координирует добровольцев."Что касается очистки птиц — штат укомплектован, людей больше, чем нужно. Но звонить продолжают — отовсюду каждый день, — говорит она. — Приходят и пожилые. К примеру, один 70-летний вызвался работать на пляже. Пенсионерки варят кофе, чай, приносят пирожки. Одна на костылях, помогает резать ткань на тряпочки, которые используют при отлове пернатых. Отказываем разве что школьникам, детям: сюда — строго от 18".Ветеринарный контрольСъезжаются и ветеринары. Анастасия Тимофеева прилетела из Мурманска. С ней — коллега из Санкт-Петербурга. "Работа сейчас централизована. Для птиц оборудовали три пункта: помывочная, сушилка и место, где мы занимаемся непосредственно лечением", — объясняет медик.Спасенных — преимущественно чомг (есть и хохлатые бакланы, гагары) — стабилизируют. Как только их состояние улучшается, отправляют в реабилитационные центры, там их долечат и выпустят."Птицы разные, у некоторых в мазуте только клюв или лапка. Но многие полностью им пропитаны. Такие останутся в центре до тех пор, пока не обновят оперение, то есть как минимум до весны, — продолжает Анастасия. — В любом случае сперва нужно полностью очистить территорию. А для водоплавающей птицы самое важное — сохранить главное качество: не намокать. Иначе погибнет".Каждую особь, к слову, содержат в отдельной коробке. В помещении соблюдают тишину. "У них стресс. Они не понимают, что мы им помогаем. Реагируют по-разному: одни замирают, другие пытаются обороняться", — добавляет собеседница РИА Новости.Коробки пронумерованы, каждый день — ветконтроль, анализы. Надо исключить вспышки инфекций, в том числе опасных для человека (птичий грипп, орнитоз)."Волонтеры меняют пеленки, наводят чистоту. Обучаем, как зонд для кормления поставить, — уточняет Анастасия. — Что касается краснокнижных видов, то за ними ухаживают исключительно ветврачи, посторонних не допускают".За неделю спасли больше тысячи птиц, сейчас поток уже спал."Тревожная ситуация"На побережье находят мертвых дельфинов. Сотрудники научно-экологического центра "Дельфа" зафиксировали массовый выброс."Если минимум двух китообразных (не пару мать плюс детеныш) обнаружили в одном месте и в одно время, это уже считается массовым выбросом. На побережье Краснодарского края такие случаи крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!" — отметили в организации.У двух погибших самок азовок выявили кровь и пену в горле и дыхале. Взяли пробы для исследования. Не исключают сильную интоксикацию парами мазута или отравленной рыбой, водой, острую инфекцию, а также внутренние травмы и контузии.Власти региона объявили, что завершить очистку побережья от мазута планируется "максимум до 1 марта". Не успеть к весне чревато последствиями. Объем загрязненного грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн."Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле — мае, когда повысится температура и мазут начнет подниматься наверх", — указал в ходе заседания оперативного штаба министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который прибыл на место ЧС.В свою очередь, эколог Георгий Каваносян обратил внимание на еще одну важную деталь. "Проанализировав радиолокационные снимки, могу отметить следующее: пятно отошло от побережья Керченского полуострова и движется в сторону Таманского залива, к Тамано-Запорожскому заказнику. При этом ветер сегодня должен измениться, поэтому с вероятностью 95 процентов пятно повернет в сторону Керченского полуострова. Соответственно, там следует усилиться, направить подкрепление", — сообщил он РИА Новости.В первые дни ЧС была слабая координация между волонтерами и официальными штабами. В результате мазут, собранный вместе с песком, стал разъедать мешки и вытекать обратно в грунт. Затем штормом мешки унесло в море — чистить побережье волонтерам пришлось заново."У нас уже трижды мазут выбрасывало на берег. Что, конечно же, демотивирует. Волонтеры видят, как мешки уплывают обратно, и разводят руками. Но ситуация улучшается, — подчеркивает эколог. — На днях берег наконец-то порезали на участки и назначили ответственных лиц, указав их контакты. Теперь хотя бы понятно, кому именно звонить, когда мешки собраны".Песок с содержанием мазута выше 15 процентов относится к отходам третьего класса опасности, поясняет он. Нужных мощностей по утилизации такого типа на Кубани может не хватить. "Мы на пороге серьезного кризиса, — предупреждает Георгий. — Поэтому следует заранее искать площадки в соседних регионах".Уголовное делоКапитанов потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" задержали, их обвиняют в нарушении требований транспортной безопасности.Как уточнили в СК по Республике Крым и Севастополю, на танкерах в общей сложности находились 27 человек, судна получили серьезные повреждения и затонули. Погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212", пострадавших членов экипажа с различными травмами доставили в медучреждения.Капитанов допросили в качестве обвиняемых. Провели обыски, изъяли необходимую документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие попросит суд избрать задержанным меры пресечения.Как только наладится погода, специалисты осмотрят место крушения, а также извлекут обломки для экспертиз. Насколько сильно разлив мазута скажется на морской среде Азово-Черноморского бассейна, еще предстоит выяснить.

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, анапа, республика крым, севастополь, александр козлов (глава минприроды), следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе