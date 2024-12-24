https://ria.ru/20241224/efimov-1990978139.html

Ефимов: часть парка "Ангарские пруды" благоустроят по программе КРТ

Ефимов: часть парка "Ангарские пруды" благоустроят по программе КРТ - РИА Новости, 24.12.2024

Ефимов: часть парка "Ангарские пруды" благоустроят по программе КРТ

На севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) благоустроят часть парка "Ангарские пруды", рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 24.12.2024

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

городское хозяйство москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) благоустроят часть парка "Ангарские пруды", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Так, на участке площадью 2,69 гектара на месте устаревших объектов появится новая зона для отдыха, занятий спортом и прогулок. Она станет частью природного комплекса в районе со сложившейся общественной и социальной инфраструктурой", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он добавил, что речь идет о территории вблизи станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии, она примыкает к улице Софьи Ковалевской.Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, среди запланированных работ – озеленение, создание новых пешеходных дорожек, а также обустройство пространств для отдыха.В настоящее время в столице на разных этапах проработки и реализации находится почти 240 проектов КРТ, занимающих более 3,1 тысячи гектаров земли.

https://ria.ru/20241224/efimov-1990873204.html

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