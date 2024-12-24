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Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем
Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем - РИА Новости, 24.12.2024
Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем
Развитие демографии – это проблема и вызов для государства в целом и для Мурманской области, в частности, при этом в регионе действует большой набор мер для... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:52:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Развитие демографии – это проблема и вызов для государства в целом и для Мурманской области, в частности, при этом в регионе действует большой набор мер для поддержки семей, и их список будет расширяться, сообщил губернатор Андрей Чибис на итоговой пресс-конференции. "Весь комплекс мер: создание рабочих мест, экономическое развитие, благоустройство территорий, открытие спортивных объектов, инвестиции в образование и так далее позволил нам сократить темпы снижения численности населения за последние пять лет в семь раз", – отметил губернатор. Глава региона отметил важность комплексного подхода в решении проблемы и рассказал о действующих мерах поддержки для северян. В частности, он упомянул Арктическую ипотеку под 2%, программу "Свой дом в Арктике". Успешным оказался проект "Зарплата мамы" – дополнительную поддержку в регионе получают 4563 семьи. "Мы с нового года запускаем еще "Зарплату мамы" для второго ребенка, для тех семей, кто нуждается, имеет ограничения по доходам, и родовую сумку для всех женщин, которые поступают в роддом", - добавил глава региона. Ранее Чибис сообщал о том, что на обе "зарплаты мамы", и на "родовые сумки" в бюджете следующего года запланировано более 740 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241213/panfilova-1989098960.html
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мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис
Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем
Андрей Чибис заявил о комплексном подходе в решении проблем с демографией
МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Развитие демографии – это проблема и вызов для государства в целом и для Мурманской области, в частности, при этом в регионе действует большой набор мер для поддержки семей, и их список будет расширяться, сообщил губернатор Андрей Чибис на итоговой пресс-конференции.
"Весь комплекс мер: создание рабочих мест, экономическое развитие, благоустройство территорий, открытие спортивных объектов, инвестиции в образование и так далее позволил нам сократить темпы снижения численности населения за последние пять лет в семь раз", – отметил губернатор.
Глава региона отметил важность комплексного подхода в решении проблемы и рассказал о действующих мерах поддержки для северян. В частности, он упомянул Арктическую ипотеку под 2%, программу "Свой дом в Арктике". Успешным оказался проект "Зарплата мамы" – дополнительную поддержку в регионе получают 4563 семьи.
"Мы с нового года запускаем еще "Зарплату мамы" для второго ребенка, для тех семей, кто нуждается, имеет ограничения по доходам, и родовую сумку для всех женщин, которые поступают в роддом", - добавил глава региона.
Ранее Чибис
сообщал о том, что на обе "зарплаты мамы", и на "родовые сумки" в бюджете следующего года запланировано более 740 миллионов рублей.