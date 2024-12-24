https://ria.ru/20241224/chibis-1991032039.html

Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем

Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем - РИА Новости, 24.12.2024

Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем

Развитие демографии – это проблема и вызов для государства в целом и для Мурманской области, в частности, при этом в регионе действует большой набор мер для... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:52:00+03:00

2024-12-24T15:52:00+03:00

2024-12-24T15:52:00+03:00

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg

МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Развитие демографии – это проблема и вызов для государства в целом и для Мурманской области, в частности, при этом в регионе действует большой набор мер для поддержки семей, и их список будет расширяться, сообщил губернатор Андрей Чибис на итоговой пресс-конференции. "Весь комплекс мер: создание рабочих мест, экономическое развитие, благоустройство территорий, открытие спортивных объектов, инвестиции в образование и так далее позволил нам сократить темпы снижения численности населения за последние пять лет в семь раз", – отметил губернатор. Глава региона отметил важность комплексного подхода в решении проблемы и рассказал о действующих мерах поддержки для северян. В частности, он упомянул Арктическую ипотеку под 2%, программу "Свой дом в Арктике". Успешным оказался проект "Зарплата мамы" – дополнительную поддержку в регионе получают 4563 семьи. "Мы с нового года запускаем еще "Зарплату мамы" для второго ребенка, для тех семей, кто нуждается, имеет ограничения по доходам, и родовую сумку для всех женщин, которые поступают в роддом", - добавил глава региона. Ранее Чибис сообщал о том, что на обе "зарплаты мамы", и на "родовые сумки" в бюджете следующего года запланировано более 740 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241213/panfilova-1989098960.html

https://ria.ru/20241209/shkola-1988279973.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, андрей чибис