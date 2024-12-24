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В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант - РИА Новости, 24.12.2024
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13:13 24.12.2024 (обновлено: 14:26 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/bronezhelety-1990984363.html
В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант
В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант - РИА Новости, 24.12.2024
В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант
В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии появился новый фигурант — Михаил Богданов, указано в официальных судебных... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:13:00+03:00
2024-12-24T14:26:00+03:00
вооруженные силы рф
происшествия
россия
михаил богданов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии появился новый фигурант — Михаил Богданов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.&quot;Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу &lt;...&gt; на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года&quot;, — сказано в документах.Фигуранту вменяют посредничество во взяточничестве.Свою вину Богданов не признает.По версии следствия, сотрудники группы компаний "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны на закупку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям госконтракта.Гендиректора Андрея Есипова обвинили в мошенничестве и даче взятки. По делу также проходят начальник службы безопасности и финансовый директор "Пикета" Михаил Кальченко и Виктория Антонова.Позже стало известно о появлении в деле новых фигурантов: Сергею Семенихину, Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его отпустили под домашний арест.
https://ria.ru/20241222/ivanov-1990676606.html
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вооруженные силы рф, происшествия, россия, михаил богданов
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Михаил Богданов
В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант

В деле о поставке ВС России некачественных бронежилетов появился новый фигурант

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии появился новый фигурант — Михаил Богданов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу <...> на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года", — сказано в документах.

Фигуранту вменяют посредничество во взяточничестве.
Свою вину Богданов не признает.
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По версии следствия, сотрудники группы компаний "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны на закупку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям госконтракта.
Гендиректора Андрея Есипова обвинили в мошенничестве и даче взятки. По делу также проходят начальник службы безопасности и финансовый директор "Пикета" Михаил Кальченко и Виктория Антонова.
Позже стало известно о появлении в деле новых фигурантов: Сергею Семенихину, Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его отпустили под домашний арест.
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Вооруженные силы РФПроисшествияРоссияМихаил Богданов
 
 
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