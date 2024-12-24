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ПАО "ВымпелКом" получил кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом
ПАО "ВымпелКом" получил кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом - РИА Новости, 24.12.2024
ПАО "ВымпелКом" получил кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:11:00+03:00
2024-12-24T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба компании."Кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом — это, в первую очередь, справедливая оценка устойчивости нашего бизнеса. У нас амбициозные планы на будущее, подкрепленные широкой инвестиционной программой, направленной на развитие инфраструктуры и предоставление высокого уровня услуг для наших клиентов по всей стране", – отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, его слова приводятся в сообщении.ПАО "ВымпелКом" занимает 19% рынка мобильной связи России. Компания предоставляет услуги в 83 регионах России. Операционная рентабельность по OIBDA в 2023 году составила 42%, при прогнозируемом сохранении уровня в 2024 году. Умеренная долговая нагрузка и высокая ликвидность компании обеспечивают стабильное обслуживание долговых обязательств, пояснили в пресс-службе.
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россия, вымпелком, билайн
Россия, ВымпелКом, Билайн
ПАО "ВымпелКом" получил кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом
Анохин: стабильный рейтинг AA.ru — это оценка устойчивости бизнеса "Билайна"