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В РПЦ на Рождество передадут подарки нуждающимся, раненым и беженцам - РИА Новости, 24.12.2024
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Религия
 
14:20 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bezhentsy-1990998946.html
В РПЦ на Рождество передадут подарки нуждающимся, раненым и беженцам
В РПЦ на Рождество передадут подарки нуждающимся, раненым и беженцам - РИА Новости, 24.12.2024
В РПЦ на Рождество передадут подарки нуждающимся, раненым и беженцам
В Русской православной церкви к Рождеству подарят подарки нуждающимся в зоне военного конфликта, беженцам в ПВР, а также пациентам госпиталей, рассказал врио... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:20:00+03:00
2024-12-24T14:20:00+03:00
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви к Рождеству подарят подарки нуждающимся в зоне военного конфликта, беженцам в ПВР, а также пациентам госпиталей, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин. По его словам, Русская церковь поддерживает людей в зоне военного конфликта и поздравит их с Рождеством. "Это и помощь, и подарки в госпиталях, это подарки нуждающимся на новых территориях, елки в наших штабах (церковных штабах помощи – ред.), где мы будем раздавать подарки, утешать людей, которые находятся в пунктах временного размещения. То есть внимание наше обращено к тем, кому сейчас тяжелее всего. &lt;…&gt; Наши представители и священники поедут даже в те районы, где еще довольно опасно передвигаться, чтобы поздравить людей", - сказал Потокин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Также он напомнил о двух ежегодных акциях церковной службы помощи "Милосердие": фестиваль "Звезда Рождества" и акция "Дари радость на Рождество". "Проще говоря, вы приносите подарок, который кому-то мы передаем, кто-то оставил свою просьбу – мы на эту просьбу откликаемся. И таких подарков за 13 лет акции ("Дари радость на Рождество" - ред.) в Москве только роздано 300 тысяч. Мы благодарим всех неравнодушных людей, кто откликается", - заключил священник. Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов, в свою очередь, рассказал, что в новогодние праздники последователи ислама больше всего уделят внимание военным, находящимся в госпиталях. "Мусульмане, как и православные коллеги, сконцентрированы на помощи военным, которые на сегодняшний день проходят реабилитацию в госпиталях. Морально, ментально и духовно поддержать наших военнослужащих считаем своим долгом", - сказал Мухутдинов. Ранее руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини рассказала РИА Новости, что акция "Дари радость на Рождество" продолжается до 6 января, собирают в том числе подарки для детей, которые проведут Рождество в больницах (список есть на сайте акции, можно привести самому или заказать доставку), и сейчас организаторам не хватает сладких подарков. Она добавила, что денежные средства на помощь нуждающимся можно передать и после 6 января. Ранее в РПЦ сообщили, что благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представления, концерты, лекции и другие события.
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ на Рождество передадут подарки нуждающимся, раненым и беженцам

Протоиерей Потокин: РПЦ к Рождеству передаст подарки в зону СВО, ПВР и госпитали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви к Рождеству подарят подарки нуждающимся в зоне военного конфликта, беженцам в ПВР, а также пациентам госпиталей, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.
По его словам, Русская церковь поддерживает людей в зоне военного конфликта и поздравит их с Рождеством.
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"Это и помощь, и подарки в госпиталях, это подарки нуждающимся на новых территориях, елки в наших штабах (церковных штабах помощи – ред.), где мы будем раздавать подарки, утешать людей, которые находятся в пунктах временного размещения. То есть внимание наше обращено к тем, кому сейчас тяжелее всего. <…> Наши представители и священники поедут даже в те районы, где еще довольно опасно передвигаться, чтобы поздравить людей", - сказал Потокин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Также он напомнил о двух ежегодных акциях церковной службы помощи "Милосердие": фестиваль "Звезда Рождества" и акция "Дари радость на Рождество". "Проще говоря, вы приносите подарок, который кому-то мы передаем, кто-то оставил свою просьбу – мы на эту просьбу откликаемся. И таких подарков за 13 лет акции ("Дари радость на Рождество" - ред.) в Москве только роздано 300 тысяч. Мы благодарим всех неравнодушных людей, кто откликается", - заключил священник.
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Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов, в свою очередь, рассказал, что в новогодние праздники последователи ислама больше всего уделят внимание военным, находящимся в госпиталях. "Мусульмане, как и православные коллеги, сконцентрированы на помощи военным, которые на сегодняшний день проходят реабилитацию в госпиталях. Морально, ментально и духовно поддержать наших военнослужащих считаем своим долгом", - сказал Мухутдинов.
Ранее руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини рассказала РИА Новости, что акция "Дари радость на Рождество" продолжается до 6 января, собирают в том числе подарки для детей, которые проведут Рождество в больницах (список есть на сайте акции, можно привести самому или заказать доставку), и сейчас организаторам не хватает сладких подарков. Она добавила, что денежные средства на помощь нуждающимся можно передать и после 6 января.
Ранее в РПЦ сообщили, что благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представления, концерты, лекции и другие события.
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