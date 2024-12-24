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Украинцы придумали, как уклоняться мобилизации - РИА Новости, 24.12.2024
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13:13 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
Украинцы придумали, как уклоняться мобилизации
Украинцы придумали, как уклоняться мобилизации - РИА Новости, 24.12.2024
Украинцы придумали, как уклоняться мобилизации
Военнообязанные мужчины на Украине ищут одиноких беременных женщин, предлагая им официально стать отцом будущего ребенка, - это делается для того, чтобы... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:13:00+03:00
2024-12-24T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине ищут одиноких беременных женщин, предлагая им официально стать отцом будущего ребенка, - это делается для того, чтобы избежать мобилизации, сообщает украинский телеканал ТСН. "На Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка, уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от одной до двух тысяч долларов. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ТСН. По украинскому законодательству, мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пользуются правом на отсрочку от мобилизации. В связи с этим, отмечает телеканал, мужчины, имеющие двух детей и желающие избежать мобилизации, ищут одиноких беременных женщин для записи на свое имя третьего ребенка. Адвокат Роман Симутин отмечает, что за такую схему уклонения от мобилизации уголовная ответственность грозит и мужчине, и женщине, согласившейся на сделку. "Здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации. Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказать — крайне непростое дело… Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы. Взять ДНК-образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно", - приводит телеканал слова адвоката. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990912416.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html
https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Украинцы придумали, как уклоняться мобилизации

ТСН: украинцы уклоняются от мобилизации с помощью одиноких беременных женщин

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнообязанные мужчины на Украине ищут одиноких беременных женщин, предлагая им официально стать отцом будущего ребенка, - это делается для того, чтобы избежать мобилизации, сообщает украинский телеканал ТСН.
"На Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка, уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от одной до двух тысяч долларов. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ТСН.
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По украинскому законодательству, мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пользуются правом на отсрочку от мобилизации. В связи с этим, отмечает телеканал, мужчины, имеющие двух детей и желающие избежать мобилизации, ищут одиноких беременных женщин для записи на свое имя третьего ребенка. Адвокат Роман Симутин отмечает, что за такую схему уклонения от мобилизации уголовная ответственность грозит и мужчине, и женщине, согласившейся на сделку.
"Здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации. Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказать — крайне непростое дело… Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы. Взять ДНК-образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно", - приводит телеканал слова адвоката.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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