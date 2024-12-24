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ВСУ ночью атаковали Мелитополь при помощи БПЛА, сообщил Балицкий - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 24.12.2024 (обновлено: 09:31 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/balitskiy-1990937222.html
ВСУ ночью атаковали Мелитополь при помощи БПЛА, сообщил Балицкий
ВСУ ночью атаковали Мелитополь при помощи БПЛА, сообщил Балицкий - РИА Новости, 24.12.2024
ВСУ ночью атаковали Мелитополь при помощи БПЛА, сообщил Балицкий
Мелитополь Запорожской области был атакован ночью украинскими беспилотниками самолётного типа, пять беспилотников было сбито, сообщил губернатор региона Евгений РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:23:00+03:00
2024-12-24T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Мелитополь Запорожской области был атакован ночью украинскими беспилотниками самолётного типа, пять беспилотников было сбито, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора", - написал Балицкий в Telegram-канале.Пострадавших в результате атаки на город нет, осколками одного беспилотника повреждена кровля здания Центрального рынка, сообщил он.
https://ria.ru/20241223/svo-1990802146.html
мелитополь
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мелитополь, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ ночью атаковали Мелитополь при помощи БПЛА, сообщил Балицкий

Балицкий: Мелитополь ночью был атакован украинскими БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Мелитополь Запорожской области был атакован ночью украинскими беспилотниками самолётного типа, пять беспилотников было сбито, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Пострадавших в результате атаки на город нет, осколками одного беспилотника повреждена кровля здания Центрального рынка, сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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