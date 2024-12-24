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На Байкале автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 24.12.2024
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19:31 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bajkal-1991093903.html
На Байкале автомобиль провалился под лед
На Байкале автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 24.12.2024
На Байкале автомобиль провалился под лед
Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:31:00+03:00
2024-12-24T19:31:00+03:00
происшествия
авто
байкал
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 24 дек - РИА Новости. Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива на Байкале. "В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний водитель погиб. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли безжизненное тело", - говорится в сообщении. Отмечается, что толщина льда в месте провала не превышала 10 сантиметров.
https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html
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происшествия, авто, байкал, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Байкал, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Байкале автомобиль провалился под лед

На Байкале автомобиль провалился под лед и затонул, водитель погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 дек - РИА Новости. Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива на Байкале.
"В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний водитель погиб. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли безжизненное тело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что толщина льда в месте провала не превышала 10 сантиметров.
Место происшествия, где автомобиль провалился под лед на акватории озера Байкал вблизи в Ольхонском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 17:25
 
ПроисшествияАвтоБайкалИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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