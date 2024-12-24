https://ria.ru/20241224/bajkal-1991093903.html
На Байкале автомобиль провалился под лед
На Байкале автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 24.12.2024
На Байкале автомобиль провалился под лед
Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:31:00+03:00
2024-12-24T19:31:00+03:00
2024-12-24T19:31:00+03:00
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ИРКУТСК, 24 дек - РИА Новости. Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива на Байкале. "В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний водитель погиб. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли безжизненное тело", - говорится в сообщении. Отмечается, что толщина льда в месте провала не превышала 10 сантиметров.
https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html
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происшествия, авто, байкал, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Байкал, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Байкале автомобиль провалился под лед
На Байкале автомобиль провалился под лед и затонул, водитель погиб