https://ria.ru/20241224/bajkal-1991093903.html

На Байкале автомобиль провалился под лед

На Байкале автомобиль провалился под лед - РИА Новости, 24.12.2024

На Байкале автомобиль провалился под лед

Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:31:00+03:00

2024-12-24T19:31:00+03:00

2024-12-24T19:31:00+03:00

происшествия

авто

байкал

иркутская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 24 дек - РИА Новости. Водитель внедорожника выехал на лед Байкала, машина провалилась и затонула, мужчина погиб, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива на Байкале. "В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний водитель погиб. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли безжизненное тело", - говорится в сообщении. Отмечается, что толщина льда в месте провала не превышала 10 сантиметров.

https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html

байкал

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происшествия, авто, байкал, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)