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Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/artilleriya-1990923381.html
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ
Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:38:00+03:00
2024-12-24T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
александр невский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному поражению целей в ВСУ и контрбатарейной борьбе, рассказал журналистам начальник артиллерии с позывным "Пересвет". Он пояснил, что на вооружение артиллерийского дивизиона Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского поступила первая партия буксируемых 152-миллиметровых полевых орудий "Гиацинт-Б". "На учебном полигоне были проведены зачетные упражнения, где были проведены занятия по стрельбе прямой наводкой. Готовим личный состав. Цель поражена. Это хорошее подспорье в контрбатарейной борьбе", - сказал "Пересвет". Бойцы ведут активные боевые действия на соледарском, волчанском и курском направлениях, добавил он.
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безопасность, александр невский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Невский, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ

Артиллерист бригады имени Невского рассказал о работе с пушками "Гиацинт-Б"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному поражению целей в ВСУ и контрбатарейной борьбе, рассказал журналистам начальник артиллерии с позывным "Пересвет".
Он пояснил, что на вооружение артиллерийского дивизиона Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского поступила первая партия буксируемых 152-миллиметровых полевых орудий "Гиацинт-Б".
"На учебном полигоне были проведены зачетные упражнения, где были проведены занятия по стрельбе прямой наводкой. Готовим личный состав. Цель поражена. Это хорошее подспорье в контрбатарейной борьбе", - сказал "Пересвет".
Бойцы ведут активные боевые действия на соледарском, волчанском и курском направлениях, добавил он.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр НевскийВооруженные силы Украины
 
 
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