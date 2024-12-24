https://ria.ru/20241224/artilleriya-1990923381.html
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ
Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:38:00+03:00
2024-12-24T04:38:00+03:00
2024-12-24T04:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному поражению целей в ВСУ и контрбатарейной борьбе, рассказал журналистам начальник артиллерии с позывным "Пересвет". Он пояснил, что на вооружение артиллерийского дивизиона Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского поступила первая партия буксируемых 152-миллиметровых полевых орудий "Гиацинт-Б". "На учебном полигоне были проведены зачетные упражнения, где были проведены занятия по стрельбе прямой наводкой. Готовим личный состав. Цель поражена. Это хорошее подспорье в контрбатарейной борьбе", - сказал "Пересвет". Бойцы ведут активные боевые действия на соледарском, волчанском и курском направлениях, добавил он.
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816189.html
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безопасность, александр невский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Невский, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ
Артиллерист бригады имени Невского рассказал о работе с пушками "Гиацинт-Б"