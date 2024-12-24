https://ria.ru/20241224/artilleriya-1990923381.html

Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ

Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024

Боец ВС России рассказал о подготовке артиллеристов к поражению целей ВСУ

Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:38:00+03:00

2024-12-24T04:38:00+03:00

2024-12-24T04:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

александр невский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_7209be1de9475564e4454f4b6f64fcd5.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Расчёты артиллерийских систем "Гиацинт-Б" разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса готовятся к оперативному поражению целей в ВСУ и контрбатарейной борьбе, рассказал журналистам начальник артиллерии с позывным "Пересвет". Он пояснил, что на вооружение артиллерийского дивизиона Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского поступила первая партия буксируемых 152-миллиметровых полевых орудий "Гиацинт-Б". "На учебном полигоне были проведены зачетные упражнения, где были проведены занятия по стрельбе прямой наводкой. Готовим личный состав. Цель поражена. Это хорошее подспорье в контрбатарейной борьбе", - сказал "Пересвет". Бойцы ведут активные боевые действия на соледарском, волчанском и курском направлениях, добавил он.

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, александр невский, вооруженные силы украины