https://ria.ru/20241224/anapa-1991087313.html

Волонтеры Московского зоопарка выехали в Анапу для очистки Черного моря

Волонтеры Московского зоопарка выехали в Анапу для очистки Черного моря - РИА Новости, 24.12.2024

Волонтеры Московского зоопарка выехали в Анапу для очистки Черного моря

Свыше 50 волонтеров Московского зоопарка выехало во вторник в Анапу, чтобы очистить береговую зону Черного моря и помочь представителям местной флоры и фауны,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:58:00+03:00

2024-12-24T18:58:00+03:00

2024-12-24T18:58:00+03:00

анапа

черное море

москва

московский зоопарк

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Свыше 50 волонтеров Московского зоопарка выехало во вторник в Анапу, чтобы очистить береговую зону Черного моря и помочь представителям местной флоры и фауны, Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) обеспечил транспорт и оплатил все связанные с этим расходы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного зоосада. "Сегодня из Московского зоопарка 54 волонтера выехали в Анапу, чтобы очистить береговую зону Черного моря и помочь представителям местной флоры и фауны. СОЗАР обеспечил транспортировку и оплатил все расходы по приезду и возвращению в Москву этих активистов. Волонтеры самостоятельно собрали свою команду, а СОЗАР взял на себя вопросы логистики", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию СОЗАР ранее оказал содействие в организации пункта сбора необходимых материалов и ветпрепаратов для пострадавших животных в регионе, пункт приёма открылся на территории Московского зоопарка. "Автобус, который привез активистов в Анапу, вернется обратно в Москву 30 декабря, СОЗАР вновь организует транспортировку инициативной группы. В дальнейшем Союз зоопарков продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку", - пояснили в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

черное море

москва

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анапа, черное море, москва, московский зоопарк, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, общество