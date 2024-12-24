https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html

В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта

В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 24.12.2024

В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта

Круглосуточную перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта размером в 2,8 гектара откроют в Анапе в четверг, это позволит вывозить мусор с пляжей в... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:24:00+03:00

2024-12-24T15:24:00+03:00

2024-12-24T15:24:00+03:00

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Круглосуточную перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта размером в 2,8 гектара откроют в Анапе в четверг, это позволит вывозить мусор с пляжей в два раза быстрее, сообщили в оперативном штабе Кубани. "В промзоне хутора Воскресенского в Анапе создают временную перевалочную площадку. На временную площадку будут привозить собранный на пляжах загрязненный грунт, а отсюда - доставлять его для утилизации и обеззараживания на сертифицированные предприятия. Это позволит в два раза ускорить вывоз загрязнённого песка с пляжей курорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что на площади в 2,8 гектара готовят твердое асфальтобетонное основание, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву. Для той же цели по периметру выполнят обваловку. После завершения утилизации площадка будет рекультивирована. "Также организуют охрану, установят ограждение и освещение. Работы идут в круглосуточном режиме, чтобы запустить площадку уже в четверг. В дальнейшем и сама площадка сможет работать в круглосуточном режиме", добавляют власти. По данным на вечер вторника, на черноморском побережье Кубани после крушения танкеров, произошедшего в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

анапа

керченский пролив

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анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия