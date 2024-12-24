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В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 24.12.2024
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15:24 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html
В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта
В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 24.12.2024
В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта
Круглосуточную перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта размером в 2,8 гектара откроют в Анапе в четверг, это позволит вывозить мусор с пляжей в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:24:00+03:00
2024-12-24T15:24:00+03:00
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Круглосуточную перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта размером в 2,8 гектара откроют в Анапе в четверг, это позволит вывозить мусор с пляжей в два раза быстрее, сообщили в оперативном штабе Кубани. "В промзоне хутора Воскресенского в Анапе создают временную перевалочную площадку. На временную площадку будут привозить собранный на пляжах загрязненный грунт, а отсюда - доставлять его для утилизации и обеззараживания на сертифицированные предприятия. Это позволит в два раза ускорить вывоз загрязнённого песка с пляжей курорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что на площади в 2,8 гектара готовят твердое асфальтобетонное основание, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву. Для той же цели по периметру выполнят обваловку. После завершения утилизации площадка будет рекультивирована. "Также организуют охрану, установят ограждение и освещение. Работы идут в круглосуточном режиме, чтобы запустить площадку уже в четверг. В дальнейшем и сама площадка сможет работать в круглосуточном режиме", добавляют власти. По данным на вечер вторника, на черноморском побережье Кубани после крушения танкеров, произошедшего в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта.
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
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анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Анапе откроют перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта

В Анапе откроют перевалочную площадку для вывоза загрязненного мазутом грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Круглосуточную перевалочную площадку для загрязненного мазутом грунта размером в 2,8 гектара откроют в Анапе в четверг, это позволит вывозить мусор с пляжей в два раза быстрее, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"В промзоне хутора Воскресенского в Анапе создают временную перевалочную площадку. На временную площадку будут привозить собранный на пляжах загрязненный грунт, а отсюда - доставлять его для утилизации и обеззараживания на сертифицированные предприятия. Это позволит в два раза ускорить вывоз загрязнённого песка с пляжей курорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на площади в 2,8 гектара готовят твердое асфальтобетонное основание, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву. Для той же цели по периметру выполнят обваловку. После завершения утилизации площадка будет рекультивирована.
"Также организуют охрану, установят ограждение и освещение. Работы идут в круглосуточном режиме, чтобы запустить площадку уже в четверг. В дальнейшем и сама площадка сможет работать в круглосуточном режиме", добавляют власти.
По данным на вечер вторника, на черноморском побережье Кубани после крушения танкеров, произошедшего в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
22 декабря, 17:47
 
АнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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