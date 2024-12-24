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В США раскрыли, почему Украина вызовет отторжение у Трампа - РИА Новости, 24.12.2024
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05:19 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html
В США раскрыли, почему Украина вызовет отторжение у Трампа
В США раскрыли, почему Украина вызовет отторжение у Трампа - РИА Новости, 24.12.2024
В США раскрыли, почему Украина вызовет отторжение у Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:19:00+03:00
2024-12-24T05:19:00+03:00
в мире
украина
казань
сша
мария захарова
владимир зеленский
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube‑канала Dialogue Works."Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — Прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа", — сказал он.Аналитик отметил, что недавние атаки БПЛА по российским городам, осуществленные киевским режимом, демонстрируют, что и без того бедственное положением Украины становится все более отчаянным."Они атакуют гражданские объекты. Это знак слабости", — подчеркнул эксперт, напомнив, что эти террористические атаки демонстрируют весь ужас ситуации, в которой оказалось украинское руководство.В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
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в мире, украина, казань, сша, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Казань, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США раскрыли, почему Украина вызовет отторжение у Трампа

Аналитик ЦРУ Джонсон: слабость нынешней Украины вызовет отторжение у Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube‑канала Dialogue Works.
«
"Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — Прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа", — сказал он.
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Аналитик отметил, что недавние атаки БПЛА по российским городам, осуществленные киевским режимом, демонстрируют, что и без того бедственное положением Украины становится все более отчаянным.
"Они атакуют гражданские объекты. Это знак слабости", — подчеркнул эксперт, напомнив, что эти террористические атаки демонстрируют весь ужас ситуации, в которой оказалось украинское руководство.
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В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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В миреУкраинаКазаньСШАМария ЗахароваВладимир ЗеленскийДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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