https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html

Опрос показал, сколько россиян получают алкоголь в подарок на Новый год

Опрос показал, сколько россиян получают алкоголь в подарок на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024

Опрос показал, сколько россиян получают алкоголь в подарок на Новый год

Спиртное в подарок на Новый год получают 18% россиян, каждому третьему из них это не нравится, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:34:00+03:00

2024-12-24T03:34:00+03:00

2024-12-24T03:34:00+03:00

общество

россия

superjob

новый год

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спиртное в подарок на Новый год получают 18% россиян, каждому третьему из них это не нравится, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. Исследование проводилось с 17 по 20 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Восемнадцать процентов россиян рассказали, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: каждому девятому (11%) такой подарок нравится, а каждый четырнадцатый (7%) - не в восторге", - показал опрос. Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь (22% против 14%), и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше россияне, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 18% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 13% из тех, кто моложе. Каждый девятый россиянин, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка - в большинстве случаев подобная невнимательность дарящего к жизненным принципам одариваемого раздражает, но есть среди непьющих и те, кого алкогольный подарок устраивает ("Обычно передариваю нужным людям"). В этот Новый год 8% экономически активных россиян планируют дарить алкогольные напитки. Чаще это те, кто сам их употребляет (12%): "Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина"; "Бутылка шампанского - уместный подарок к столу". Своеобразный обмен алкогольными напитками происходит под Новый год на рабочих местах: судя по рассказам россиян, спиртное им чаще дарят коллеги, одаривать алкоголем в этом году также чаще всего планируют сослуживцев.

https://ria.ru/20241215/rbk-1989307496.html

https://ria.ru/20241219/podarki-1990033798.html

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общество, россия, superjob, новый год