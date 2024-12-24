https://ria.ru/20241224/alikhanov-1991113441.html
Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах
Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах - РИА Новости, 25.12.2024
Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах
Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-24T23:10:00+03:00
2024-12-24T23:10:00+03:00
2024-12-25T07:58:00+03:00
антон алиханов
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов."В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект."По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241224/minpromtorg-1991112702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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антон алиханов, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Антон Алиханов, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах
Алиханов: создание "российской полки" начнется с бытовой химии и косметики