https://ria.ru/20241224/alikhanov-1991113441.html

Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах

Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах - РИА Новости, 25.12.2024

Минпромторг подготовил обновленный проект о "российской полке" в магазинах

Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-24T23:10:00+03:00

2024-12-24T23:10:00+03:00

2024-12-25T07:58:00+03:00

антон алиханов

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов."В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект."По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.

https://ria.ru/20241224/minpromtorg-1991112702.html

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Наталья Макарова

антон алиханов, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)